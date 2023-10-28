Кудашов о сезоне: «Работаем как минеры. Знаю, что будет еще один перерыв, где постараемся вздохнуть и потренироваться, но остальное все непредсказуемо»

Теги Салават Юлаев Алексей Кудашов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Ожидал ли увидеть низовой матч? Я знал, что будет сложный матч. Не знал, как он будет выглядеть, но понимал, что будет сложно, видя, как играл соперник в последних матчах. У них все нормально в атаке, хоть там и не было много шайб.

Но идет сложный сезон, он другой, и его так надо воспринимать. Бывает, что три броска и три гола. Сегодня вот так получилось, хотя я начал с того, что сказал, что моментов было достаточно, и могло быть 5:5, но получилось так, значит, наверху так решили.

Кажется, что вышли из небольшого кризиса, в связи с этим как оценю текущее состояние команды? Никак не оцениваю. Опять же скажу про сезон. Вот сейчас у нас три матча за четыре дня. Это все совершенно по-новому, а у нас впереди практически подряд 14 матчей на выезде. Никто не знает, сколько будет спадов или подъемов.

Мы готовимся от игры к игре, вот это мы можем гарантировать. Но я знаю, что будет еще один перерыв, где мы постараемся вздохнуть и потренироваться, но остальное все непредсказуемо. Работаем как минеры.

Сегодня была игра такая, завтра будем планировать, чтобы подготовится на две игры подряд. А потом опять перелеты и переезды, поэтому нельзя говорить, какими будут спады. Важно относиться правильно к подготовке», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

«Салават» проиграл 3 из 4 последних матчей. «Динамо» выиграло 5 игр подряд

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igorrr
После пропущенной шайбы он непонятно о чем думал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Макеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ВСЕТАКИ ИНТЕРЕСНАЯ НАША КОМАНДА, ХОТЯТ ВЫИГРАЮТ, ХОТЯТ ПРОИГРАЮТ. ИГРА БЫЛА ХОРОШЕЙ, НО РАБОТЫ ЕЩЕ ПОЛНО.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
При всех критических стрелах в адрес тренерского штаба и команды , Динамо по потерянным очкам пока идет на первом месте на Западе и второй командой в общем зачете. Я в полной мере понимаю, что это чепуха полная, но ребята работают , настраиваются на победу и это главное. Все покажет плей офф, конечно. Надеюсь, что к концу регулярки будет химия во всех звеньях и игроки будут не только видеть затылком партнеров, но и закрытыми глазами отдавать точно в крюк. Сегодня было совсем мало или практически не было неточных передач и обрезов. Никто не пробрасывался. Ожиганов опытный защитник, так выбрасывать шайбу не должен. Другая команда накажет нас в большинстве. Ну и сумбур в большинстве , который привел к голу надо разобрать . Мы уже не в первый раз пропускаем в большинстве. А сегодня молодцы! Сыграли достойно. Много было стоек и перекладин. Немного не повезло. Пакетту здоровья.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий