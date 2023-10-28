Кудашов о сезоне: «Работаем как минеры. Знаю, что будет еще один перерыв, где постараемся вздохнуть и потренироваться, но остальное все непредсказуемо»

Алексей Кудашов высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:1).

«Ожидал ли увидеть низовой матч? Я знал, что будет сложный матч. Не знал, как он будет выглядеть, но понимал, что будет сложно, видя, как играл соперник в последних матчах. У них все нормально в атаке, хоть там и не было много шайб.

Но идет сложный сезон, он другой, и его так надо воспринимать. Бывает, что три броска и три гола. Сегодня вот так получилось, хотя я начал с того, что сказал, что моментов было достаточно, и могло быть 5:5, но получилось так, значит, наверху так решили.

Кажется, что вышли из небольшого кризиса, в связи с этим как оценю текущее состояние команды? Никак не оцениваю. Опять же скажу про сезон. Вот сейчас у нас три матча за четыре дня. Это все совершенно по-новому, а у нас впереди практически подряд 14 матчей на выезде. Никто не знает, сколько будет спадов или подъемов.

Мы готовимся от игры к игре, вот это мы можем гарантировать. Но я знаю, что будет еще один перерыв, где мы постараемся вздохнуть и потренироваться, но остальное все непредсказуемо. Работаем как минеры.

Сегодня была игра такая, завтра будем планировать, чтобы подготовится на две игры подряд. А потом опять перелеты и переезды, поэтому нельзя говорить, какими будут спады. Важно относиться правильно к подготовке», – сказал главный тренер «Динамо» .

«Салават» проиграл 3 из 4 последних матчей. «Динамо» выиграло 5 игр подряд