Форвард «Динамо» Пакетт получил травму в матче против «Салавата» после силового приема Василевского
Седрик Пакетт получил травму в матче против «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» и московское «Динамо» проводят матч чемпионата КХЛ.
В первом периоде нападающий бело-голубых Седрик Пакетт получил повреждение после того, как его на борт толкнул защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.
В первом периоде Пакетт провел шесть смен, а во втором периоде уже не появлялся на льду.
В этом сезоне нападающий набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах чемпионата КХЛ.
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