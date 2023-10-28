Форвард «Динамо» Пакетт получил травму в матче против «Салавата» после силового приема Василевского

Теги Салават Юлаев КХЛ Динамо Алексей Василевский Седрик Пакетт Хоккей

Седрик Пакетт получил травму в матче против «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» и московское «Динамо» проводят матч чемпионата КХЛ.

В первом периоде нападающий бело-голубых Седрик Пакетт получил повреждение после того, как его на борт толкнул защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.

В первом периоде Пакетт провел шесть смен, а во втором периоде уже не появлялся на льду.

В этом сезоне нападающий набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах чемпионата КХЛ.

1 комментарий

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Вася сломал Пакетта! Братишка за океаном наверно очень удивится)))
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