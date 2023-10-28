Давыдов о российских защитниках: «В НХЛ по-прежнему проблемы, в КХЛ все скромно. Доминирует Никишин, моментами Ожиганов – весь список лучших»

Теги СКА Виталий Давыдов НХЛ КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Александр Никишин Хоккей

Виталий Давыдов считает, что проблема с защитниками в российском хоккее остается.

– На границе веков защитники были самой проблемной линией нашего хоккея. Сейчас ситуация лучше?

– Нет, я бы так не сказал. Не очень слежу за НХЛ, но, если правильно понимаю, там по-прежнему проблемы с российскими защитниками.

А в КХЛ у нас по-прежнему все скромно. Больше всех мне нравится молодой Никишин из СКА – играет чуть ли не через смену, по-спортивному нагло, доминирует во всех зонах. Моментами к нему приближается наш [динамовец] Ожиганов. Пожалуй, и весь список лучших.

– В чем нашим молодым защитникам нужно прибавлять?

– Сейчас защитникам стало проще играть – площадки маленькие. Нужно быстро соображать, много и резко кататься.

А в наше время у форвардов на европейских катках был большой простор, попробуй их прочитай и догони. А сейчас все очень тесно и просто. Не нужно ничего лишнего выдумывать, принял шайбу – или быстро запустил атаку, или сам побежал вперед. 

Так что у тренеров защитников в КХЛ по-прежнему много работы. Надеюсь, ребята с ней справятся. Прежде всего в «Динамо», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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6 комментариев

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Андрей Королёнок
Ответ Кино Музыка
Зря уменьшаем площадки, это обедняет хоккей.
Хоккей обедняет, полное отсутствие его развития.
+4
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Machine Head
К этим защитникам я бы добавил Михала Чайковски. Несмотря на возраст до сих пор впечатляет. А от динамовских защитников жду более зрелой и качественной игры. Ожиганов хорош, но может еще лучше.
+3
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Андрей Королёнок
Да Уж пенсию, просто так не дают. Ожиганов блещет 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️, у вас и Миронов топ.
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TR31HK
Не очень слежу за НХЛ.... Это сразу характеризует, что автор не разбирается в хоккее, дальше читать не стал. Странно читать, что написал человек, который не смотрит игры сильнейших игроков мира в сильнейшей лиге мира
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RBS
Ответ Кино Музыка
Зря уменьшаем площадки, это обедняет хоккей.
Рекомендую хоккей с мячом смотреть, судя по вашим причинно-следственным связям, там от гигантского размера площадки просто мега-супер-ультра богатый хоккей))))
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