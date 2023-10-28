Давыдов о российских защитниках: «В НХЛ по-прежнему проблемы, в КХЛ все скромно. Доминирует Никишин, моментами Ожиганов – весь список лучших»
Виталий Давыдов считает, что проблема с защитниками в российском хоккее остается.
– На границе веков защитники были самой проблемной линией нашего хоккея. Сейчас ситуация лучше?
– Нет, я бы так не сказал. Не очень слежу за НХЛ, но, если правильно понимаю, там по-прежнему проблемы с российскими защитниками.
А в КХЛ у нас по-прежнему все скромно. Больше всех мне нравится молодой Никишин из СКА – играет чуть ли не через смену, по-спортивному нагло, доминирует во всех зонах. Моментами к нему приближается наш [динамовец] Ожиганов. Пожалуй, и весь список лучших.
– В чем нашим молодым защитникам нужно прибавлять?
– Сейчас защитникам стало проще играть – площадки маленькие. Нужно быстро соображать, много и резко кататься.
А в наше время у форвардов на европейских катках был большой простор, попробуй их прочитай и догони. А сейчас все очень тесно и просто. Не нужно ничего лишнего выдумывать, принял шайбу – или быстро запустил атаку, или сам побежал вперед.
Так что у тренеров защитников в КХЛ по-прежнему много работы. Надеюсь, ребята с ней справятся. Прежде всего в «Динамо», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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