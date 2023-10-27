17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18
17-летний форвард «Торпедо» Никита Артамонов побил рекорд Матвея Мичкова в КХЛ.
Нападающий нижегородцев набрал 4 очка (2+2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).
Артамонов побил рекорд лиги по количеству результативных баллов за один матч для игроков, которым еще не исполнилось 18 лет.
Предыдущее лучшее достижение установил Мичков, выступая за СКА. 6 сентября 2021 года форвард набрал 3 (2+1) очка в матче с «Адмиралом».
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