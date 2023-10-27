17-летний форвард «Торпедо» Артамонов набрал 4 (2+2) очка в игре с «Автомобилистом». Он побил рекорд Мичкова по очкам за матч КХЛ для игроков до 18

Теги Автомобилист Торпедо КХЛ рекорды Матвей Мичков Никита Артамонов Хоккей

17-летний форвард «Торпедо» Никита Артамонов побил рекорд Матвея Мичкова в КХЛ.

Нападающий нижегородцев набрал 4 очка (2+2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

Артамонов побил рекорд лиги по количеству результативных баллов за один матч для игроков, которым еще не исполнилось 18 лет.

Предыдущее лучшее достижение установил Мичков, выступая за СКА. 6 сентября 2021 года форвард набрал 3 (2+1) очка в матче с «Адмиралом».

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10 комментариев

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Матроскин52
Никита провел выдающийся матч! 2 2 для 17 летнего парня это фантастика! Профессор растит отличного игрока! Дай бог чтобы у парня все получилось в спортивной карьере!
+15
-1
+14
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Огюст
Вот нужно каких парней-удальцов ,технарей, работяг привлекать в основу, а не давать им киснуть где то в глубоких запасах на скамейках !Молодчик Ларионов , что ставит в состав молодёжь , а Артамонов четырежды молодчик и умница в игре !
+6
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+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ pizzatcarizza
Если бы он забил, а не попал в штангу стал бы рекордсменом или нет?Кто в истории самый молодой с хет-триком?
В КХЛ это Толванен,18 лет 4 месяца, так что да, Артамонов бы стал самым молодым
+6
0
+6
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Саня52
Ответ Операция Ы
Винодел Папакарлов должен быть доволен)
Желчью не захлебнитесь...
+3
0
+3
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Ramzez II
Обидно, что сейчас начнет работать "система Йозе" ((((
+3
-1
+2
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pizzatcarizza
Если бы он забил, а не попал в штангу стал бы рекордсменом или нет?Кто в истории самый молодой с хет-триком?
+2
0
+2
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Артем Звонарев
Надеюсь побыстрее уедет в НХЛ
+1
0
+1
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Саня52
Ответ Ramzez II
Обидно, что сейчас начнет работать "система Йозе" ((((
вдруг не сработает😉
0
0
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