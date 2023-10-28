Леонтьев о поражении от «Куньлуня»: «Ведя в счете 2:0, нужно доводить дело до конца»

Теги Нефтехимик КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:4 Б).

«Ведя в счете 2:0, нужно доводить дело до конца. Нескучная, неплохая игра, но расслабились в конце второго периода некоторые игроки, позволили сопернику на мажорной ноте войти в третий период. Плюс вратарь соперника здорово отыграл, отразил много бросков, не позволил нам добиться того, что мы хотели.

Всегда хочется большего. Надеюсь, силы у нас еще остались и мы хорошо подготовимся к дерби [с «Ак Барсом»]», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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