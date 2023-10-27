Билялетдинов о 3:6 от «Лады»: «Мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать»
Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Лады» (3:6).
– Комментировать эту игру очень сложно. Конечно, мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать, будем стараться исправить ситуацию.
– Такие ошибки связаны с недонастроем?
– Здесь не только недонастрой, разные факторы есть. Надо разобраться, в чем причина. И соперник, конечно, заставлял ошибаться.
– «Лада» вас чем-то удивила сегодня?
– Особенно ничем не удивила, они старались играть активно, мы этого и ожидали. У нас в Казани они действовали так же. Но у нас очень много ошибок было.
– Почему в составе сегодня отсутствовал Вадим Шипачев?
– У него травма, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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