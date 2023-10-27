Билялетдинов о 3:6 от «Лады»: «Мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать»

Теги Ак Барс Лада травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Лады» (3:6).

– Комментировать эту игру очень сложно. Конечно, мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать, будем стараться исправить ситуацию.

– Такие ошибки связаны с недонастроем?

– Здесь не только недонастрой, разные факторы есть. Надо разобраться, в чем причина. И соперник, конечно, заставлял ошибаться.

– «Лада» вас чем-то удивила сегодня?

– Особенно ничем не удивила, они старались играть активно, мы этого и ожидали. У нас в Казани они действовали так же. Но у нас очень много ошибок было.

– Почему в составе сегодня отсутствовал Вадим Шипачев?

– У него травма, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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