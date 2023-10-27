Билялетдинов о 3:6 от «Лады»: «Мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать»

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Лады» (3:6).

– Комментировать эту игру очень сложно. Конечно, мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать, будем стараться исправить ситуацию.

– Такие ошибки связаны с недонастроем?

– Здесь не только недонастрой, разные факторы есть. Надо разобраться, в чем причина. И соперник, конечно, заставлял ошибаться.

– « » вас чем-то удивила сегодня?

– Особенно ничем не удивила, они старались играть активно, мы этого и ожидали. У нас в Казани они действовали так же. Но у нас очень много ошибок было.

– Почему в составе сегодня отсутствовал ?

– У него травма, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.