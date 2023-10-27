«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 3-м месте на Востоке

«Лада» обыграла «Ак Барс» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера в пяти последних играх.

На данный момент « » занимает третье место в таблице Востока, набрав 31 очко в 25 играх.

В следующем матче, 29 октября, команда сыграет с «Металлургом».