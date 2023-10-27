«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 3-м месте на Востоке

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

«Лада» обыграла «Ак Барс» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Олега Браташа в пяти последних играх.

На данный момент «Лада» занимает третье место в таблице Востока, набрав 31 очко в 25 играх.

В следующем матче, 29 октября, команда сыграет с «Металлургом».

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8 комментариев

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jnb98n6bth
Ну просто красавцы!!! Браташ-браво!
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Эд..19
Молодцы ! В следующем туре есть хороший шанс выйти на 2-е.
+5
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Огюст
Браташ- очень понравилась игра ваших подопечных сегодня - агрессивная, без отсидки в защите с постоянным зарядом на ворота соперников ! Боевой получился матч - выиграть у Ак Барса ещё и в психологическом плане большой успех !
+4
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Нурзаман Хасанов
Ак Барсу дали хорошую почёщину...даже звонкую...Леща. Это снимет корону с нас.
Хоть ругайте меня,болелы АБ,но Галиева надо обменять. В равных составах он ноль,но,черт возьми,он любимчик Билла...Какого черта его обменяли на нашего Уилла в Динамо? Уил там очко за игру минимум делает ,а этот что?
А Ладу с победой. Очень хорошая игра,быстрая,атакующая ,умная игра в их исполнении...
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topsatan
Ответ Treq Qert
Аренку бы тысяч на 11 туда
Не заполняется 6000 полностью, есть пробелы на топ матчах, и побольше проплешины на куньлунях и адмиралах, 11 много будет, если только как нибудь привлечь народ, сам с Тольятти, посещаю матчи если что
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Treq Qert
Аренку бы тысяч на 11 туда
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memphis
Радует, что и соперники в этих матчах были очень крепкими.
Есть в этой Ладе стержень!
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