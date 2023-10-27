«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 3-м месте на Востоке
«Лада» обыграла «Ак Барс» (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертая победа команды тренера Олега Браташа в пяти последних играх.
На данный момент «Лада» занимает третье место в таблице Востока, набрав 31 очко в 25 играх.
В следующем матче, 29 октября, команда сыграет с «Металлургом».
Хоть ругайте меня,болелы АБ,но Галиева надо обменять. В равных составах он ноль,но,черт возьми,он любимчик Билла...Какого черта его обменяли на нашего Уилла в Динамо? Уил там очко за игру минимум делает ,а этот что?
А Ладу с победой. Очень хорошая игра,быстрая,атакующая ,умная игра в их исполнении...
Есть в этой Ладе стержень!