Генменеджер «Авангарда» о Вербе: «248 силовых приемов за 85 матчей – эти цифры говорят о многом. Он может оказывать давление на соперников, постоять за партнеров»
Генменеджер «Авангарда» поделился мнением о форварде Марке Вербе.
Клуб выменял нападающего у «Спартака».
«Верба – силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников.
248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ – эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны.
Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», – сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.
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