Генменеджер «Авангарда» о Вербе: «248 силовых приемов за 85 матчей – эти цифры говорят о многом. Он может оказывать давление на соперников, постоять за партнеров»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Марк Верба Хоккей

Генменеджер «Авангарда» поделился мнением о форварде Марке Вербе.

Клуб выменял нападающего у «Спартака».

«Верба – силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников.

248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ – эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны.

Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», – сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Максимально мотивирован проявить себя в Авангарде это как? Типа в за другие клубы он специально играл хреново что бы Авангард его подобрал? И щас как попрет у него.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Кукурузо
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
осталось понять, сколько стоит этот товарищ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
В команде Абросимов есть. К чему нам еще один дуболом? Что дадут его силовые, кроме как почти минуту штрафа за матч?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор 007
Ответ Ыжык
Максимально мотивирован проявить себя в Авангарде это как? Типа в за другие клубы он специально играл хреново что бы Авангард его подобрал? И щас как попрет у него.
Свитову Абросимова драчуна в команде мало!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий