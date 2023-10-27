Генменеджер «Авангарда» о Вербе: «248 силовых приемов за 85 матчей – эти цифры говорят о многом. Он может оказывать давление на соперников, постоять за партнеров»

Генменеджер «Авангарда» поделился мнением о форварде Марке Вербе.

Клуб выменял нападающего у «Спартака».

«Верба – силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников.

248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ – эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны.

Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», – сказал генеральный менеджер клуба Антон Курьянов.