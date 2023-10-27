«Авангард» выменяет форварда Вербу у «Спартака» («Матч ТВ»)
«Авангард» выменяет форварда Марка Вербу у «Спартака».
В обратном направлении проследует нападающий Дмитрий Соловьев.
25‑летний Верба в 39 матчах за московскую команду и «Адмирал» в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 5» и 36 минутах штрафа. В текущем сезоне он еще не играл.
21‑летний Соловьев этот сезон проводит в фарм‑клубе «Авангарда». В 15 матчах за «Омские Крылья» у него 6 (1+5) очков.
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