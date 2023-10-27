«Авангард» выменяет форварда Вербу у «Спартака» («Матч ТВ»)

Теги Авангард Спартак возможные переходы КХЛ Матч ТВ Марк Верба Дмитрий Соловьев Хоккей

«Авангард» выменяет форварда Марка Вербу у «Спартака».

В обратном направлении проследует нападающий Дмитрий Соловьев. 

25‑летний Верба в 39 матчах за московскую команду и «Адмирал» в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 5» и 36 минутах штрафа. В текущем сезоне он еще не играл. 

21‑летний Соловьев этот сезон проводит в фарм‑клубе «Авангарда». В 15 матчах за «Омские Крылья» у него 6 (1+5) очков.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anton37
Когда уже нормальная трансферная новость от Авангарда то прилетит, а?!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Дрова дровишки. Значит худобин нам не нужен, потому что есть Проскуряков, а то что у нас 80% состава таких верб это нормально. Не удивлюсь ещё что за него денег доплатили.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Селезнёв
Вот это обмен! молодцы! Ткачев в запас,Верба сам всё потянет
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angryslon
Ответ Dragon10
Будет на подхвате в Омских крыльях, для глубины состава на случай травм в основе. Какой никакой опыт игры в КХЛ есть
Таких, для глубины состава, на подхвате и без него пруд пруди!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Juniorovich
Вроде часть обмена по Жафярову
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angryslon
Ответ Виктор Попов
Бабайка рулит. Это в нагрузку к Жафярову..
У Вербы агентом тоже этот урюк?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angryslon
Зачем?!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Попов
Бабайка рулит. Это в нагрузку к Жафярову..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Попов
Ответ Angryslon
У Вербы агентом тоже этот урюк?)
Да
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Федор Макларен
Верба был на своём месте в Адмирале, потом не прокатило совсем. Уже экспертом на ютубе даже побыл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
heivani
Не расцвела верба в ,,Спартаке,,.Год практически потерян.Сколько он там игр за красно- белых провел -мизер.Замена Куликову вполне подходящая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
В Крылья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vovan 78
Откуда дровишки? Из леса вестимо…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Белов
Верба есть, Сирени не хватает. На заметку селекционерам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragon10
Ответ Angryslon
Таких, для глубины состава, на подхвате и без него пруд пруди!
Возможно, просто других вариантов реально не вижу. Может дальше куда обменяют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий