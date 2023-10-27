Малкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, набравший 1100+ минут штрафа. Рекорд у Назарова – 1409

Евгений Малкин стал 6-м россиянином в истории НХЛ с 1100 минутами штрафа.

Нападающий « » получил 6 минут штрафа в матче с «Колорадо» (4:0), в том числе двойной малый – за игру высоко поднятой клюшкой.

Теперь у него 1102 штрафные минуты в 1070 матчах в .

Из россиян в лиге 1100 и более минут штрафа также набрали Игорь Уланов (1151 в 739 матчах), Алексей Житник (1268 в 1085), (1304 в 1316), (1379 в 863) и (1409 в 571).