Малкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, набравший 1100+ минут штрафа. Рекорд у Назарова – 1409
Евгений Малкин стал 6-м россиянином в истории НХЛ с 1100 минутами штрафа.
Нападающий «Питтсбурга» получил 6 минут штрафа в матче с «Колорадо» (4:0), в том числе двойной малый – за игру высоко поднятой клюшкой.
Теперь у него 1102 штрафные минуты в 1070 матчах в НХЛ.
Из россиян в лиге 1100 и более минут штрафа также набрали Игорь Уланов (1151 в 739 матчах), Алексей Житник (1268 в 1085), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863) и Андрей Назаров (1409 в 571).
Грязный Джино! :)
Еще будет прикольно, если у него штрафных минут будет больше чем очков!
* Джером Игинла 0,66
* Род Бриндамор 0,74
* Жан Беливо 0,91
* Горди Хау 0,95
Чтобы было чуть понятнее, среди хоккеистов, набравших за карьеру больше очков, чем Малкин, рейтинг удаляемости все же выше у таких игроков как Тео Флюри, Дино Сиссарелли, Бобби Кларк, Джереми Реник, Бренден Шэнэхэн, Марк Мессье и др.
Можно справедливо возразить, что большинство перечисленных хоккеистов играли в другие эпохи и провели гораздо больше матчей.
Тогда стоит сравнить малкинские 906 игр, 1076 очков и 1,05 минуты штрафа за матч с современными форвардами-ровесниками:
* Пэтрик Кейн 1022 игры, 0,38 минуты штрафа
* Райен Гетцлаф 1053 игры, 0,84 минуты штрафа
* Анже Копитар 1073 игры, 0,27 минуты штрафа
* Джейсон Спецца 1123 игры, 0,51 минуты штрафа
* Никлас Бэкстром 956 игр, 0,48 минуты штрафа
* Стивен Стэмкос 803 игры, 0,62 минуты штрафа
https://vk.com/wall-96566667_180430?reply=180585
за 3 года расклад конечно поменялся, однако не значительно