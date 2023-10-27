Малкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, набравший 1100+ минут штрафа. Рекорд у Назарова – 1409

Теги Питтсбург Игорь Уланов Алексей Житник Дарюс Каспарайтис Евгений Малкин Алексей Ковалев НХЛ Андрей Назаров Хоккей

Евгений Малкин стал 6-м россиянином в истории НХЛ с 1100 минутами штрафа.

Нападающий «Питтсбурга» получил 6 минут штрафа в матче с «Колорадо» (4:0), в том числе двойной малый – за игру высоко поднятой клюшкой.

Теперь у него 1102 штрафные минуты в 1070 матчах в НХЛ.

Из россиян в лиге 1100 и более минут штрафа также набрали Игорь Уланов (1151 в 739 матчах), Алексей Житник (1268 в 1085), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863) и Андрей Назаров (1409 в 571).

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fantazer812
Воронкову дайте еще пару матчей, он покажет кто тут первый😁
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Хулюган
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paster_bibo
У Назарова космическая эффективность....
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Direct free kick
Это не успех, а провалище. По среднему числу штрафных минут уралец выше Шэнахана, Бриндамора, Игинлы и даже Марка Мессье с Хау
Почти все эти ребята играли в эпоху, когда половина штрафных минут Малкина не свистелись бы вовсе. Сейчас за любую хрень удаляют.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
Есть шансы замахнуться на рекорд!

Грязный Джино! :)

Еще будет прикольно, если у него штрафных минут будет больше чем очков!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makarr24
Ответ Оскар Муравьёв
Назаров каспер чистые тафгаи.. Все таки... Но и Малкин ненамного уступии им по штрафным минутам
Каспер - тафгай !давно так не удивлялся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ Direct free kick
Это не успех, а провалище. По среднему числу штрафных минут уралец выше Шэнахана, Бриндамора, Игинлы и даже Марка Мессье с Хау
Ну и по Шэнахану мимо, у него почти 2500 минут в полутора с небольшим тысячах встреч. Думаю, в нынешних реалиях тот бы вообще из штрафного бокса не вылезал, либо пришлось заметно стиль игры пересмотреть.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сергеевич
Ответ Оскар Муравьёв
Назаров каспер чистые тафгаи.. Все таки... Но и Малкин ненамного уступии им по штрафным минутам
Каспарайтис никогда тафгаем не был. Он был очень жёстким, а порой и грязным защитником. Назаров да. Чистый тафгай был
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makarr24
Ответ Оскар Муравьёв
Настоящий Тафгай это 1500 минут штрафа.. А это так... У сотен игроков тысяча минут штрафа
Тафгай это вообще не про минуты штрафа.Это роль на площадке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kaban
Ответ El Cazador
корявый медведь в посудной лавке
Сенсационное признание подъехало))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Einfach Safari
Ответ Direct free kick
Это не успех, а провалище. По среднему числу штрафных минут уралец выше Шэнахана, Бриндамора, Игинлы и даже Марка Мессье с Хау
что ты несёшь? у Малкина около минуты штрафа за матч, у Шенахэна 2489 за 1524 игры например, у Мессье 1912 за 1756
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Самый адовый Крикун
Почти все эти ребята играли в эпоху, когда половина штрафных минут Малкина не свистелись бы вовсе. Сейчас за любую хрень удаляют.
У пингвина высокий рейтинг удаляемости. За матч он в среднем набирает примерно 1,05 минуты штрафа. Если кому-то кажется, что это не так много, то вот тот же показатель некоторых, игроков прошлого, кто не только в своих карьерах перевалил за 1000 очков, но и играя в откровенно силовой хоккей, имел рейтинг удаляемости ниже малкинского:
* Джером Игинла 0,66
* Род Бриндамор 0,74
* Жан Беливо 0,91
* Горди Хау 0,95

Чтобы было чуть понятнее, среди хоккеистов, набравших за карьеру больше очков, чем Малкин, рейтинг удаляемости все же выше у таких игроков как Тео Флюри, Дино Сиссарелли, Бобби Кларк, Джереми Реник, Бренден Шэнэхэн, Марк Мессье и др.

Можно справедливо возразить, что большинство перечисленных хоккеистов играли в другие эпохи и провели гораздо больше матчей.
Тогда стоит сравнить малкинские 906 игр, 1076 очков и 1,05 минуты штрафа за матч с современными форвардами-ровесниками:
* Пэтрик Кейн 1022 игры, 0,38 минуты штрафа
* Райен Гетцлаф 1053 игры, 0,84 минуты штрафа
* Анже Копитар 1073 игры, 0,27 минуты штрафа
* Джейсон Спецца 1123 игры, 0,51 минуты штрафа
* Никлас Бэкстром 956 игр, 0,48 минуты штрафа
* Стивен Стэмкос 803 игры, 0,62 минуты штрафа
https://vk.com/wall-96566667_180430?reply=180585
за 3 года расклад конечно поменялся, однако не значительно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snipe
Есть к чему стремиться!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл19
Ответ Оскар Муравьёв
Назаров каспер чистые тафгаи.. Все таки... Но и Малкин ненамного уступии им по штрафным минутам
Каспарайтис? Тафгай??? Серьезно?😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Настоящий Тафгай это 1500 минут штрафа.. А это так... У сотен игроков тысяча минут штрафа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makarr24
1000 матчей, 1000 очков , 1000 минут - не так много в НХЛ таких ребят в истории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Думаю Ови свои 1000 минут штрафа должен выбить как и сид
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл19
Ответ Самый адовый Крикун
Ну и по Шэнахану мимо, у него почти 2500 минут в полутора с небольшим тысячах встреч. Думаю, в нынешних реалиях тот бы вообще из штрафного бокса не вылезал, либо пришлось заметно стиль игры пересмотреть.
А Хоу вовсе бы не играл, будучи постоянно дисквалифицированным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Назаров каспер чистые тафгаи.. Все таки... Но и Малкин ненамного уступии им по штрафным минутам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Ну Назарова не догонит но Ковалёва точно обойдет...... Станет железно на третьем месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Cazador
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
корявый медведь в посудной лавке
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий