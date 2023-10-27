Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Петер Штястны Хоккей

Евгений Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ среди действующих игроков.

Форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:0).

На его счету стало 9 (4+5) очков в 7 играх в текущем сезоне. За карьеру – 1238 (475+763) баллов в 1070 играх. 

Малкин вышел на чистое 41-е место по очкам в истории НХЛ, опередив Патрика Кэйна.

Экс-форвард «Чикаго» и «Рейнджерс», пропускающий старт текущего сезона из-за восстановления после операции, набрал 1237 (451+786) очков в 1180 играх. 

На 40-м месте идет Петер Штястны (1239 очков в 977 играх, 450+789), на 39-м – Жан Рателль (1267 очков в 1280 играх, 491+776). 

Среди действующих игроков Малкина опережают только партнер по команде Сидни Кросби (1509 в 1197, 554+955) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (1490 в 1353, 824+666). 

25 комментариев

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ovi1000
но в 100 в рейтингах его упорно не ставят)
+51
-3
+48
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ovi1000
Ответ El Cazador
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так он и среди действующих не входит в 100)
+29
-2
+27
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Genriwhite
Ответ Александр Бабуев
Мб он достоин топ 1000 нхл? 10000? Статистика у Малыча канеш огонь!
Эксперты в СА не включат его даже в топ-10000000000000000000 хоккеистов когда либо одевавших коньки и сидевших на скамейки)))))))))))
+19
-3
+16
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Александр Балабанов
Ответ Александр Сандалов
Малкин дебютировал в лиге на год позже Кейна ,и при этом сыграл на 100 матчей меньше ,травмы конечно
На год раньше, хотели сказать
+14
-1
+13
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Booligan
Ответ ovi1000
так он и среди действующих не входит в 100)
Другое дело Ларкин, Линдхольм, Киру или Гертл, вот это реально крутые пацаны
+12
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Mephi027
1400 должен набрать по итогам карьеры

1500 вряд ли осилит.
+13
-2
+11
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Александр Бабуев
Мб он достоин топ 1000 нхл? 10000? Статистика у Малыча канеш огонь!
+11
-2
+9
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Александр Сандалов
Малкин дебютировал в лиге на год позже Кейна ,и при этом сыграл на 100 матчей меньше ,травмы конечно
+10
-2
+8
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Todo
Малыч эх, чертовы травмы...
по мне, на пике был сильнее и Сани и Сида
+7
-1
+6
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Lyelik
Легенда
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Maxim Shumov
Ответ Александр Бабуев
Мб он достоин топ 1000 нхл? 10000? Статистика у Малыча канеш огонь!
Нашелся бы чувак из 4 звена с 10 очками за карьеру и вытеснил бы Малкина из топ-1000))
+4
-1
+3
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seregqua
На своем месте. По таланту и достижениям Малкин точно в топ-3 своего поколения. По очкам за игру того же Кейна он значительно превосходит (1.157 против 1.048).
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Торт Спартак
Ответ El Cazador
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Ну не обязательно за гол+пас. У него так то 3 Кубка Стенли и лчные награды тоже имеются.
+2
0
+2
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AndDmitGer66
Ответ El Cazador
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Меньше всего думаешь о стате,когда наблюдаешь за игрой Малыча.
+1
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Anasta_N
Ответ Александр Сандалов
Малкин дебютировал в лиге на год позже Кейна ,и при этом сыграл на 100 матчей меньше ,травмы конечно
Вообще-то Кейна только в 2007-м задрафтовали, как раз Малкин на год раньше Кейна дебютировал. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Малкина, он крут!
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Оскар Муравьёв
Малкин топ 100 железно игрок ща все историю нхл
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Оскар Муравьёв
По очкам уже почти в топ 40
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Aleksandr
Смех смехом, а Малкин был бы лицом франшизы, если бы не Кросби-мания, обоснованная, но не умаляющая праймовость Малкина.

Всегда, когда Кросби травмировался / попадал в яму - Джино включал тащера и выбивал голы и передачи с ЛЮБЫМИ партнерами.

Иметь двух таких мощных нападающих в команде в с самого начала их карьеры, в прайме и на закате - это чудо.

У Ови при всем уважении к Бэкстрему не было такого партнера на всем пути с самого начала и до конца карьеры.

Малкина в топ 70 точно надо, если не в топ-50.
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marchellinos
Молодец 👍
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Сергей Нагорнов
Ответ ovi1000
но в 100 в рейтингах его упорно не ставят)
Кстати с учетом личности Джино, 101 место покруче многих будет
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Сергей Нагорнов
Ответ ovi1000
так он и среди действующих не входит в 100)
Только если в тебя не входит
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Александр Сандалов
Ответ Александр Балабанов
На год раньше, хотели сказать
да конечно,ошибся ,хотел сказать раньше,Малкин в 06-07 колдыря взял ,Кейн взял уже в 07-08 этот же приз
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nikitachu
Ответ Todo
Малыч эх, чертовы травмы... по мне, на пике был сильнее и Сани и Сида
Полностью согласен
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