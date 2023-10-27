Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина

Евгений Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ среди действующих игроков.

Форвард « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:0).

На его счету стало 9 (4+5) очков в 7 играх в текущем сезоне. За карьеру – 1238 (475+763) баллов в 1070 играх.

Малкин вышел на чистое 41-е место по очкам в истории , опередив .

Экс-форвард «Чикаго» и «Рейнджерс», пропускающий старт текущего сезона из-за восстановления после операции, набрал 1237 (451+786) очков в 1180 играх.

На 40-м месте идет (1239 очков в 977 играх, 450+789), на 39-м – Жан Рателль (1267 очков в 1280 играх, 491+776).

Среди действующих игроков опережают только партнер по команде Сидни Кросби (1509 в 1197, 554+955) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (1490 в 1353, 824+666).