Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина
Евгений Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ среди действующих игроков.
Форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:0).
На его счету стало 9 (4+5) очков в 7 играх в текущем сезоне. За карьеру – 1238 (475+763) баллов в 1070 играх.
Малкин вышел на чистое 41-е место по очкам в истории НХЛ, опередив Патрика Кэйна.
Экс-форвард «Чикаго» и «Рейнджерс», пропускающий старт текущего сезона из-за восстановления после операции, набрал 1237 (451+786) очков в 1180 играх.
На 40-м месте идет Петер Штястны (1239 очков в 977 играх, 450+789), на 39-м – Жан Рателль (1267 очков в 1280 играх, 491+776).
Среди действующих игроков Малкина опережают только партнер по команде Сидни Кросби (1509 в 1197, 554+955) и Александр Овечкин из «Вашингтона» (1490 в 1353, 824+666).
1500 вряд ли осилит.
по мне, на пике был сильнее и Сани и Сида
Всегда, когда Кросби травмировался / попадал в яму - Джино включал тащера и выбивал голы и передачи с ЛЮБЫМИ партнерами.
Иметь двух таких мощных нападающих в команде в с самого начала их карьеры, в прайме и на закате - это чудо.
У Ови при всем уважении к Бэкстрему не было такого партнера на всем пути с самого начала и до конца карьеры.
Малкина в топ 70 точно надо, если не в топ-50.