Джерри, Юханссон и Хофер – звезды дня в НХЛ. Все 3 вратаря сделали шатауты

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Юнас Юханссон Тристан Джерри Джоэл Хофер Хоккей

Тристан Джерри, Юнас Юханссон и Джоэл Хофер – звезды дня в НХЛ.

Лига назвала трех вратарей лучшими игроками очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, сделавший 1-й шатаут в карьере в лиге в матче с «Калгари» (3:0) при 27 отраженных бросках. 

Вторая звезда – вратарь «Тампы» Юнас Юханссон, сыгравший на ноль во 2-м матче подряд. Он отразил 23 броска в игре с «Сан-Хосе» (6:0). 

Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри, сделавший 2-й шатаут в сезоне в матче с «Колорадо» (4:0) при 31 сэйве. 

8 комментариев

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signori
Куик тоже с сухарем, но деду места уже не хватило в топ-3 )
+6
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+6
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Pink Floyd1276
Ответ signori
Куик тоже с сухарем, но деду места уже не хватило в топ-3 )
Причем бросков отразил больше чем Юха и Хоффа (29 сэйвов).
+2
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Александр Орлов
Редкость. 3 вратаря топ 3 дня. а вот когда 16 матчей была спортс вроде не написал звёзд.
А вообще Анахайм сегодня мощно матч сыиграл. камбэк с 1-3 сделал за 15 секунд сравняли счёт и в ОТ выиграли!
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Пинающий Достоинства
Сухой день
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LOsP06GH
А Куик до сих пор хорош!
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Пинающий Достоинства
Ответ Александр Орлов
Редкость. 3 вратаря топ 3 дня. а вот когда 16 матчей была спортс вроде не написал звёзд. А вообще Анахайм сегодня мощно матч сыиграл. камбэк с 1-3 сделал за 15 секунд сравняли счёт и в ОТ выиграли!
Написал, там Хартман первый
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Александр Балабанов
Ответ Александр Орлов
Редкость. 3 вратаря топ 3 дня. а вот когда 16 матчей была спортс вроде не написал звёзд. А вообще Анахайм сегодня мощно матч сыиграл. камбэк с 1-3 сделал за 15 секунд сравняли счёт и в ОТ выиграли!
Звезды за тот день - https://www.sports.ru/hockey/1115584606-xartman-s-32-yuxansson-s-shatautom-i-toffoli-s-xet-trikom-zvezdy-dnya-.html
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Pink Floyd1276
Ответ Пинающий Достоинства
Сухой день
«Сухой закон» в США (и Канаде).
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