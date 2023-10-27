Джерри, Юханссон и Хофер – звезды дня в НХЛ. Все 3 вратаря сделали шатауты

Тристан Джерри, Юнас Юханссон и Джоэл Хофер – звезды дня в НХЛ.

Лига назвала трех вратарей лучшими игроками очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » Джоэл Хофер, сделавший 1-й шатаут в карьере в лиге в матче с «Калгари» (3:0) при 27 отраженных бросках.

Вторая звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль во 2-м матче подряд. Он отразил 23 броска в игре с «Сан-Хосе» (6:0).

Первая звезда – вратарь « » , сделавший 2-й шатаут в сезоне в матче с «Колорадо» (4:0) при 31 сэйве.