Джерри, Юханссон и Хофер – звезды дня в НХЛ. Все 3 вратаря сделали шатауты
Тристан Джерри, Юнас Юханссон и Джоэл Хофер – звезды дня в НХЛ.
Лига назвала трех вратарей лучшими игроками очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, сделавший 1-й шатаут в карьере в лиге в матче с «Калгари» (3:0) при 27 отраженных бросках.
Вторая звезда – вратарь «Тампы» Юнас Юханссон, сыгравший на ноль во 2-м матче подряд. Он отразил 23 броска в игре с «Сан-Хосе» (6:0).
Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри, сделавший 2-й шатаут в сезоне в матче с «Колорадо» (4:0) при 31 сэйве.
А вообще Анахайм сегодня мощно матч сыиграл. камбэк с 1-3 сделал за 15 секунд сравняли счёт и в ОТ выиграли!