Вратарь «Питтсбурга» Джерри сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Колорадо». Он делит 1-е место в НХЛ с Юханссоном
Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри сделал 2-й шатаут в сезоне.
Канадец отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:0) и был признан первой звездой.
Шатаут стал для него вторым в 5 играх сезона. Он делит лидерство в лиге по числу игр на ноль с Юнасом Юханссоном из «Тампы».
Со статистикой Джерри можно подробнее ознакомиться здесь.
Вратарь «Тампы» Юханссон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 23 броска «Сан-Хосе»
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