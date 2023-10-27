Вратарь «Питтсбурга» Джерри сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Колорадо». Он делит 1-е место в НХЛ с Юханссоном

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Юнас Юханссон Тристан Джерри Хоккей

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри сделал 2-й шатаут в сезоне.

Канадец отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:0) и был признан первой звездой. 

Шатаут стал для него вторым в 5 играх сезона. Он делит лидерство в лиге по числу игр на ноль с Юнасом Юханссоном из «Тампы». 

Со статистикой Джерри можно подробнее ознакомиться здесь

Вратарь «Тампы» Юханссон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 23 броска «Сан-Хосе»

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