Вратарь «Тампы» Юханссон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 23 броска «Сан-Хосе»
Вратарь «Тампы» Юнас Юханссон сделал 2-й шатаут подряд.
«Лайтнинг» разгромили «Шаркс» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Швед, ставший первым номером клуба из-за травмы Андрея Василевского, отразил все 23 броска по своим воротам.
Это его 3-й матч на ноль за карьеру и 2-й в текущем сезоне, причем подряд. В прошлой игре с «Каролиной» Юханссон отразил 32 броска.
До этих двух матчей «Тампа» пропускала не менее 3 шайб в каждой из 6 игр на старте.
Слишком хорошо это тоже не очень.
Шучу, конечно. Приятная новость.
А Акулы, нынче, прямо скажем, совсем не акулы.
Соврал, сейчас загуглил, было у Васи 3 шатаута подряд, в сезоне 20/21.