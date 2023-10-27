Вратарь «Тампы» Юханссон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 23 броска «Сан-Хосе»

Вратарь «Тампы» Юнас Юханссон сделал 2-й шатаут подряд.

«Лайтнинг» разгромили «Шаркс» (6:0) в регулярном чемпионате .

Швед, ставший первым номером клуба из-за травмы Андрея Василевского, отразил все 23 броска по своим воротам.

Это его 3-й матч на ноль за карьеру и 2-й в текущем сезоне, причем подряд. В прошлой игре с «Каролиной» отразил 32 броска.

До этих двух матчей «Тампа» пропускала не менее 3 шайб в каждой из 6 игр на старте.