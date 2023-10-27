Вратарь «Тампы» Юханссон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 23 броска «Сан-Хосе»

Теги Тампа-Бэй Сан-Хосе НХЛ Андрей Василевский Юнас Юханссон Хоккей

Вратарь «Тампы» Юнас Юханссон сделал 2-й шатаут подряд.

«Лайтнинг» разгромили «Шаркс» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Швед, ставший первым номером клуба из-за травмы Андрея Василевского, отразил все 23 броска по своим воротам.

Это его 3-й матч на ноль за карьеру и 2-й в текущем сезоне, причем подряд. В прошлой игре с «Каролиной» Юханссон отразил 32 броска.

До этих двух матчей «Тампа» пропускала не менее 3 шайб в каждой из 6 игр на старте.

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10 комментариев

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Mephi027
Юха но не мешок.)
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Барин
Плохо, так и умыкнут бэкапа у нас)))
Слишком хорошо это тоже не очень.
Шучу, конечно. Приятная новость.
А Акулы, нынче, прямо скажем, совсем не акулы.
+9
-1
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mantruck
Это точно тот Юханссон, который играл за Колорадо и пропускал даже то что мимо летело?
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RBS
Джерри побольше отразил бросков и тоже не пропустил
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Кино Музыка
Вот что безвыходность животворящая делает)
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curdboy
А у Васи были такие бэк-ту-бэки?))
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Nick Chebykin
Ответ Барин
Плохо, так и умыкнут бэкапа у нас))) Слишком хорошо это тоже не очень. Шучу, конечно. Приятная новость. А Акулы, нынче, прямо скажем, совсем не акулы.
Какулы😀
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Garikus89
Ответ mantruck
Это точно тот Юханссон, который играл за Колорадо и пропускал даже то что мимо летело?
Так точно, тот самый. Он и в Тампе пропускал все подряд, пока Тампа перестраивалась. Сейчас Болты привозят существенно меньше, плюс две команды с мертвыми на данный момент атаками)
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Aleksandr
Ответ mantruck
Это точно тот Юханссон, который играл за Колорадо и пропускал даже то что мимо летело?
Видели бы вы защиту Тампы сейчас, там ужас, не акулами его проверять 😂
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Барин
Ответ curdboy
А у Васи были такие бэк-ту-бэки?))
У Васи, помнится, годика 3 назад, делал заход на 3 шатаута кряду. Не срослось)
Соврал, сейчас загуглил, было у Васи 3 шатаута подряд, в сезоне 20/21.
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