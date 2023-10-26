Агент Ушаков про отъезд молодых игроков: «Уезжают только те, кто здесь не нужен. Востребованные ребята играют и не собираются уезжать»
Геннадий Ушаков оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.
Президент России заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«Среди молодых уезжают только те, кто здесь не нужен.
Молодые ребята из юношеских школ, которые востребованы, играют здесь и не собираются уезжать. У меня из школы не уезжают люди.
Я не понимаю, как будет это ограничение работать. В 17 лет у молодого парня заканчивается контракт, все, он отучился.
Школу клуба он окончил, а ему ничего не предложили. Он же имеет право уехать? Нет никаких оснований его задержать», – сказал агент Геннадий Ушаков.
3 комментария