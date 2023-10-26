Агент Ушаков про отъезд молодых игроков: «Уезжают только те, кто здесь не нужен. Востребованные ребята играют и не собираются уезжать»

Теги НХЛ Владимир Путин КХЛ Геннадий Ушаков Политика Хоккей

Геннадий Ушаков оценил слова Владимира Путина об отъезде молодых игроков.

Президент России заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Среди молодых уезжают только те, кто здесь не нужен.

Молодые ребята из юношеских школ, которые востребованы, играют здесь и не собираются уезжать. У меня из школы не уезжают люди.

Я не понимаю, как будет это ограничение работать. В 17 лет у молодого парня заканчивается контракт, все, он отучился.

Школу клуба он окончил, а ему ничего не предложили. Он же имеет право уехать? Нет никаких оснований его задержать», – сказал агент Геннадий Ушаков.

3 комментария

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Вадим Абдуллин
Уезжают те, кто хочет привыкнуть к языку, быту и жизни в Северной Америке, чтобы легче адаптироваться к лучшей лиге мира. Отток можно прекратить только созданием лиги лучше, чем НХЛ. То есть остановить отток нельзя, разговоры ни о чем
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