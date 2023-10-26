Панин о поражении от «Авангарда»: «Салават» должен был забрать хотя бы одно очко. Создали пять 100-процентных моментов во втором и третьем периодах»

Григорий Панин считает, что «Салават Юлаев» мог получить балл в игре с «Авангардом».

« » проиграл со счетом 0:1 в матче чемпионата .

– Начало не было таким, каким мы планировали. Дали сопернику создавать возле наших ворот моменты.

Во втором и третьем периодах мы создали минимум пять 100-процентных моментов, чтобы забить, но удача была на стороне соперника.

Ребята старались, создавали моменты. Пацаны все старались. Нужно готовиться к следующей игре.

– После драки был момент у Хмелевски. Если бы он забил, все пошло бы по-другому?

– После этого были моменты в третьем периоде и у Хмелевски, у Башкирова. Мы должны были забить, забирать хотя бы одно очко.

– Сейчас выдали неплохую победную серию до этого матча. Как-то изменилась настроение в команде?

– Не могу сказать, что оно как-то менялось. В любом случае после поражение – определенный негатив у болельщиков.

Но в нас верит тренерский штаб, мы друг друга подбадриваем, поддерживаем.

Сезон очень большой, расстраиваться из-за 2-3 проигранных игр – это не вариант, – сказал защитник «Салавата Юлаева» .