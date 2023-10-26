Панин о поражении от «Авангарда»: «Салават» должен был забрать хотя бы одно очко. Создали пять 100-процентных моментов во втором и третьем периодах»

Теги Авангард Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Хоккей

Григорий Панин считает, что «Салават Юлаев» мог получить балл в игре с «Авангардом».

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 0:1 в матче чемпионата КХЛ.

– Начало не было таким, каким мы планировали. Дали сопернику создавать возле наших ворот моменты.

Во втором и третьем периодах мы создали минимум пять 100-процентных моментов, чтобы забить, но удача была на стороне соперника.

Ребята старались, создавали моменты. Пацаны все старались. Нужно готовиться к следующей игре.

– После драки был момент у Хмелевски. Если бы он забил, все пошло бы по-другому?

– После этого были моменты в третьем периоде и у Хмелевски, у Башкирова. Мы должны были забить, забирать хотя бы одно очко.

– Сейчас выдали неплохую победную серию до этого матча. Как-то изменилась настроение в команде?

– Не могу сказать, что оно как-то менялось. В любом случае после поражение – определенный негатив у болельщиков.

Но в нас верит тренерский штаб, мы друг друга подбадриваем, поддерживаем.

Сезон очень большой, расстраиваться из-за 2-3 проигранных игр – это не вариант, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

5 комментариев

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Ачиваков Марат
Гриша болельщики с вами и за вас, главное не сбавляйте обороты. Все пучком! Ждем домашней феерии.
+6
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Shaiba Bash
Главное играйте хорошо, результат придёт со временем
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Фарит Хайруллин
Вы так хотели но не получилось большинство просто катались .а авангарду хорошо
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Cever
Гриша - последний, кому следовало бы открывать рот об этом матче. За 6 минут до конца 3 периода, Гриша, как обычно, не успевая, пошёл на нарушение правил, но его судьи милостиво простили. А если бы нет - всё закончилось бы ещё быстрее - как обычно при этот неадекватном капитанишке.
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Фарит Хайруллин
Коледов надо капитаном
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