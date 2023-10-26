Панин о поражении от «Авангарда»: «Салават» должен был забрать хотя бы одно очко. Создали пять 100-процентных моментов во втором и третьем периодах»
Григорий Панин считает, что «Салават Юлаев» мог получить балл в игре с «Авангардом».
«Салават Юлаев» проиграл со счетом 0:1 в матче чемпионата КХЛ.
– Начало не было таким, каким мы планировали. Дали сопернику создавать возле наших ворот моменты.
Во втором и третьем периодах мы создали минимум пять 100-процентных моментов, чтобы забить, но удача была на стороне соперника.
Ребята старались, создавали моменты. Пацаны все старались. Нужно готовиться к следующей игре.
– После драки был момент у Хмелевски. Если бы он забил, все пошло бы по-другому?
– После этого были моменты в третьем периоде и у Хмелевски, у Башкирова. Мы должны были забить, забирать хотя бы одно очко.
– Сейчас выдали неплохую победную серию до этого матча. Как-то изменилась настроение в команде?
– Не могу сказать, что оно как-то менялось. В любом случае после поражение – определенный негатив у болельщиков.
Но в нас верит тренерский штаб, мы друг друга подбадриваем, поддерживаем.
Сезон очень большой, расстраиваться из-за 2-3 проигранных игр – это не вариант, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
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