Форварда «Сибири» Прохоркина удалили до конца игры со «Спартаком» из-за удара Рубцову в голову
Николай Прохоркин удален до конца матча против «Спартака».
Нападающий «Сибири» получил большой дисциплинарный штраф до конца игры Фонбет чемпионата КХЛ.
На восьмой минуте первого периода Николай Прохоркин в зоне красно-белых применил силовой прием против форварда Германа Рубцова.
Арбитры удалили хоккеиста «Сибири» до конца игры – «5+20» – за атаку в область головы и шеи.
Капитан не имеет право так грязно играть, выключил первое звено да и позорит команду.