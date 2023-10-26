Форварда «Сибири» Прохоркина удалили до конца игры со «Спартаком» из-за удара Рубцову в голову

Теги Сибирь Спартак видео КХЛ Николай Прохоркин Герман Рубцов Хоккей

Николай Прохоркин удален до конца матча против «Спартака».

Нападающий «Сибири» получил большой дисциплинарный штраф до конца игры Фонбет чемпионата КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Николай Прохоркин в зоне красно-белых применил силовой прием против форварда Германа Рубцова.

Арбитры удалили хоккеиста «Сибири» до конца игры – «5+20» – за атаку в область головы и шеи.

27 комментариев

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Ярославец75
У кого то еще остались сомнения, что Прохоркин шел реально бить коленом игрока Торпедо?
+32
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+27
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Вячеслав Лобачев
какой-то неадекватный реально,то умышленно в колено заедет,то теперь это
+27
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+25
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Габорик
И это чудо у Сибири капитанит, постоянно такая своенравная игра, что в регулярке, что в плей-офф.
+17
-4
+13
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Sever12
Ответ Ярославец75
У кого то еще остались сомнения, что Прохоркин шел реально бить коленом игрока Торпедо?
у адекватных нет, но я что то смотрю у нас их все меньше и меньше, я ещё тогда в нижнем писал, что он специально, с задней камеры видно было как выставил в последний момент ногу, так меня засрали в телеге, и сегодня, срамота, не знаю что в голове у него, не ужели так заигрывается, что не может думать о последствиях, сам же просидел целый год из-за травмы.
+13
-1
+12
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Tungus85
У прохорки явно что-то с головой не то. Не адекватный какой-то
+11
-1
+10
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Туман
"Такой хоккей нам не нужен"(с) Хоть и болею за Сибирь, но оправдать такое не могу. Будет дисква на несколько игр. Наверное Коле надо с психологом пообщаться.
+10
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+9
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HockeyMan
Прохоркин вообще с головой дружит? Прям умышленно летел бить
+9
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+8
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Sever12
Игрок Спартака получил травму и сдк скорее всего наложит дискву.
Капитан не имеет право так грязно играть, выключил первое звено да и позорит команду.
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Den_51
Коля конечно талантливый хоккеист, но то, что временами с головой не дружит - давно известно. Что он в очередной раз и доказал.
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+6
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Russ Ivan
С нетерпением жду, когда его абсолютно заслуженно толкнут на борт! Заслужил 🐖
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Джонни Сэк
Такой капитан нам не нужен, который подставляет команду, во первых, во вторых наносит умышленный урон здоровью человеку
+7
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Vatokatya
Такие удалений не понимают, надо, чтобы ответка прилетела
+4
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+3
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genowayy
Не умеешь чисто бить, не лезь. У Германа там хлынуло так, что аж страшно.
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ros80
Ответ Джонни Сэк
Такой капитан нам не нужен, который подставляет команду, во первых, во вторых наносит умышленный урон здоровью человеку
Все помнят его открытую попытку вынести колено Атанасову. Самый подцензурный эпитет к прохоркину- крыса
+6
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NN281061
Прохоркин , похоже, напрашивается.... А кто настойчиво просит, тот и получает то, что заслуживает. Неплохой игрок, но...какие то странные поползновения начались в поведение и в...рассуждениях.
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гилберт
Очень грубое нарушение, удар локтем. Не думаю что Проха хотел убить, хотел сыграть чисто, но соперник уходил мимо и Николай инстинктивно, но подленько выставил локоть. Матчей пять нужно отдохнуть и подумать.
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Ярославец75
Ответ Sever12
у адекватных нет, но я что то смотрю у нас их все меньше и меньше, я ещё тогда в нижнем писал, что он специально, с задней камеры видно было как выставил в последний момент ногу, так меня засрали в телеге, и сегодня, срамота, не знаю что в голове у него, не ужели так заигрывается, что не может думать о последствиях, сам же просидел целый год из-за травмы.
Я тоже после того матча в Нижнем сразу написал, что он специально шел в колено. Но некоторые индивидумы мне отвечали, что он не специально и у него небыло выбора, он так уходил от игрока.
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Сергей Бакин
Хартли такому не учил ,видимо мозги пропил окончательно))
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Uriah Heep
Реально грязно. И ведь совсем недавно он «колено в колено» Атанасову сделал.
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Kazanest
Посмотрим сколько дадут. Абсолютная грязь, причем не в первый раз, неприятно смотреть.
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newyork13
Удивляет почему такие бесхребетные сокомандники во всех клубах лиги. Никто ни за кого не заступается. Как дали бы клюшкой по шлему в стиле Саймона или под колено сунули крюком, чтоб знал казел место свое!!!
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Валерий Пинаев
Рубануть этого урода по фамилии прохоркин надо один раз нормально, чтобы людей не калечил, и запомнил это на всю оствшую карьеру, играть надо
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Сергей Осетров
Ответ Габорик
И это чудо у Сибири капитанит, постоянно такая своенравная игра, что в регулярке, что в плей-офф.
Нормально он капитанит!
+6
-6
0
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pizzatcarizza
Ответ Ярославец75
У кого то еще остались сомнения, что Прохоркин шел реально бить коленом игрока Торпедо?
Самое забавное,что ему дискву после того матча не дали. Видимо нужно было,чтобы дошло до подобного инцидента. Пока не сломают,не почешутся судьи
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Андрей Масловский
Ответ Vatokatya
Такие удалений не понимают, надо, чтобы ответка прилетела
Карсумс его, помню учил. Когда он против Динамо решил "жестсткость" Показать. Быстро понял.
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