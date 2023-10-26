Форварда «Сибири» Прохоркина удалили до конца игры со «Спартаком» из-за удара Рубцову в голову

Николай Прохоркин удален до конца матча против «Спартака».

Нападающий «Сибири» получил большой дисциплинарный штраф до конца игры Фонбет чемпионата .

На восьмой минуте первого периода в зоне красно-белых применил силовой прием против форварда .

Арбитры удалили хоккеиста « » до конца игры – «5+20» – за атаку в область головы и шеи.