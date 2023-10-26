Гераськин не забивает 15 игр подряд. У форварда «Авангарда» 0 бросков в матче с «Салаватом»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Продлилась безголевая серия Игоря Гераськина.

«Авангард» победил «Салават Юлаев» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин не нанес ни одного броска в игре за 13 минут и 32 секунды игрового времени.

Серия форварда без голов продлилась до 15 матчей. Нападающий в прошлый раз забивал 21 сентября.

В общей сложности Гераськин набрал 9 (3+6) очков в 22 играх. Хоккеист перешел в «Авангард» из «Северстали» в межсезонье.

8 комментариев

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Антон Фёдоров
будем надеяться, что попрёт
+14
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+14
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pohitaylo
С Эдуардычем бы очков 20 было бы. Партнёра ему надо подходящего
+13
0
+13
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Владислав Свидзинский
Все получится еще у него
+12
0
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pavelrytov@icloud.com
У всех бывают такие серии, помнится даже у Романа Червенки считали, пока кроме связки Ткачев-Буше нет вообще ни у кого сыгранности
+3
-1
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Великий Кукурузо
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обратно в севу на Коростелева😬
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Персональные данные Номер 67327384
Мужика ему надо найти. Вон Голдобину нашли мужика и всё наладилось
+2
-2
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Анатолий Растопченко
Безголевая серия, однозначно, затянулась у Гераськина - похоже пока не может найти свою игру в новой команде. Надеюсь ТШ сумеет подобрать для его подходящих партнеров и он начнет нас радовать в ближайших играх. Удачи.
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