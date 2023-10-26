Гераськин не забивает 15 игр подряд. У форварда «Авангарда» 0 бросков в матче с «Салаватом»

Продлилась безголевая серия Игоря Гераськина.

«Авангард» победил « » (1:0) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий « » не нанес ни одного броска в игре за 13 минут и 32 секунды игрового времени.

Серия форварда без голов продлилась до 15 матчей. Нападающий в прошлый раз забивал 21 сентября.

В общей сложности Гераськин набрал 9 (3+6) очков в 22 играх. Хоккеист перешел в «Авангард» из «Северстали» в межсезонье.