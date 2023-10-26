Гераськин не забивает 15 игр подряд. У форварда «Авангарда» 0 бросков в матче с «Салаватом»
Продлилась безголевая серия Игоря Гераськина.
«Авангард» победил «Салават Юлаев» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин не нанес ни одного броска в игре за 13 минут и 32 секунды игрового времени.
Серия форварда без голов продлилась до 15 матчей. Нападающий в прошлый раз забивал 21 сентября.
В общей сложности Гераськин набрал 9 (3+6) очков в 22 играх. Хоккеист перешел в «Авангард» из «Северстали» в межсезонье.
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