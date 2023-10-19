Назаров о тренировках боксеров с хоккеистами: «Футболистов тоже пригласил бы. Хочется привлечь их к настоящим мужским испытаниям. Мы должны сообща прославлять Россию»

Теги ФХР премьер-лига Россия РФС Андрей Назаров Федерация бокса России КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров оценил подписание соглашения между ФХР и Федерацией бокса России.

«Считаю подписание соглашения о взаимодействии между федерациями бокса и хоккея России очень правильным и своевременным шагом.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко даже предложила проводить совместные тренировки между боксерами и хоккеистами. Абсолютно правильный ход, говорящий о том, что женщины умеют принимать грамотные решения, а у нас их порой недооценивают.

Сейчас такое время, что все мы должны объединиться и сообща прославлять Россию, будь то бокс, хоккей или футбол.

Футболистов, кстати, тоже пригласил бы поучаствовать в тренировках и заключить соглашение о сотрудничестве. Знаю, что футбольные болельщики на меня часто обижаются, поэтому хочется привлечь их любимых игроков к настоящим мужским испытаниям и посмотреть, выдержат ли футболисты заданный боксерами и хоккеистами темп», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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Ебздрогыч
У Назарова принцип как у депутатов: рот закрыл - рабочее место убрано
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Алексей Иванов
🤡
+10
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Никита Алексеев
Популизм, в прочем ничего нового. Красивые слова ни о чем
+4
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Ansu Fati
Гимнастов и шахматистов не забудьте))
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ApXuMaHqPuT
«Сейчас такое время, что все мы должны объединиться и сообща прославлять Россию, будь то бокс, хоккей или футбол.»

Каким образом, если международных соревнований нет и не предвидится? Собраться в спортзале и кричать "Слава России"?😐
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андрэ
предлагаю всем потом в шахту спустится на одну смену с шахтерами
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Arty Novikoff
Ответ Ебздрогыч
У Назарова принцип как у депутатов: рот закрыл - рабочее место убрано
Рабочее место там всегда грязное. Просто, когда рот закрыт - запаха нет. И кровь из ушей у людей не идет, когда слышат этот бред.
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Ми Ша
Он ещё не в Гос Думе?
Почему бы не скрестить кошку с собакой
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Melnikov1968
Шахматистов тоже стоит привлечь. Необходимо разнообразить тренировочный процесс.
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Balt
Это вообще как, совместные тренировки между боксёрами и хоккеистами?
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David Rigert
интересно, как? боксеры на льду или хоккеисты в ринге страну прославлять будут? есть такая поговорка: "что с дурака возмешь,кроме анализов".
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Сергей Омиго
зря иронизируете,хоккеистам приходится дратся,многим из вас хотелось бы дать по морде тренеру ска,поэтому навыки и хитрости драки преподовать не помешало,согласитесь приятно было видеть,как Рагулин бил канадцев
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Дмитрий Господарик
Я думал, что будущее спорта в России - это игры с белорусами, Северной Кореей и Эфиопией. Но оказывается, можно еще круче сделать - сборная России по хоккею встречается со сборной России по боксу. Так можно целые олимпийские игры организовать, чтобы разные виды спорта задействовать.
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Старый Сухи
Не забудьте пригласить шахматистов тренироваться с боксерами.
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Старый Сухи
"Абсолютно правильный ход, говорящий о том, что женщины умеют принимать грамотные решения"
Это как раз прямое доказательство обратного.
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Geronimo Good
Это уже какой-то хоккейно-боксерский ММА получается)
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Иван1984
Кокору и Мамая на ринг!!!!!!!!!!!!!!!!
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Кирилл19
Ответ Spartakus1984
Привлеки хоккеистов к интенсивный футбольным тренировкам,бегу,они помрут сразу))
Почему тогда эти «монстры» на поле плюются, щипаются и симулируют?
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