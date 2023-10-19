Назаров о тренировках боксеров с хоккеистами: «Футболистов тоже пригласил бы. Хочется привлечь их к настоящим мужским испытаниям. Мы должны сообща прославлять Россию»
Андрей Назаров оценил подписание соглашения между ФХР и Федерацией бокса России.
«Считаю подписание соглашения о взаимодействии между федерациями бокса и хоккея России очень правильным и своевременным шагом.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко даже предложила проводить совместные тренировки между боксерами и хоккеистами. Абсолютно правильный ход, говорящий о том, что женщины умеют принимать грамотные решения, а у нас их порой недооценивают.
Сейчас такое время, что все мы должны объединиться и сообща прославлять Россию, будь то бокс, хоккей или футбол.
Футболистов, кстати, тоже пригласил бы поучаствовать в тренировках и заключить соглашение о сотрудничестве. Знаю, что футбольные болельщики на меня часто обижаются, поэтому хочется привлечь их любимых игроков к настоящим мужским испытаниям и посмотреть, выдержат ли футболисты заданный боксерами и хоккеистами темп», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Каким образом, если международных соревнований нет и не предвидится? Собраться в спортзале и кричать "Слава России"?😐
Почему бы не скрестить кошку с собакой
Это как раз прямое доказательство обратного.