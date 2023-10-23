Андрей Назаров: «Убрал бы из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы игроков. Это раздражает людей. Мы живем в непростое время, публикации сумм неуместны»

Теги Ак Барс ЦСКА болельщики телевидение Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com деньги потолок зарплат Хоккей

Андрей Назаров высказался о публикации зарплат хоккеистов в СМИ.

«Отмечу, что на центральном телевидении стало много хоккея, этот момент радует. Все-таки не все болельщики могут себе позволить платные телеканалы. Сегодня, например, последим за интересным матчем в Ярославле между «Локомотивом» и СКА. А накануне яркий и результативный матч выдали «Ак Барс» с ЦСКА, порадовав зрителей классным исполнительским мастерством.

Вообще же, если продолжать финансовую тему, то сейчас я бы убрал из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы хоккеистов, так как это раздражает людей.

Мы живем в непростое время, поэтому считаю, что публикации сумм, прописанных в договорах, на данный момент неуместны. Слишком много в прессе появляется лишней, по моему личному мнению, информации.

Хотя мы понимаем, что высокие зарплаты никто не отменял, просто не нужно делать на них акцент», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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23 комментария

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Montenegro Serbian
Прикольно.
Большая часть доходов игроков КХЛ и РПЛ - это по сути налоги граждан (либо напрямую из бюджетов разного уровня, либо через компании плотно аффилированные с государством) и эти доходы явно завышены, но гражданам об этом знать не надо......логика огонь просто)
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ygcn5c2ty9
ситуация тяжелая, не показывайте сколько мы зарабатываем)
а то, что ска вертит на одном месте потолок зарплат, мы тактично умолчим))
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Харламов Никита
а может просто сразу выплаты из Бюджета и ГосКомпании для профессиональных спортсменов уберем ?!
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Satyr_Diaz
Лучше тебя с Кожевниковым убрать из инфополя. Вот это действительно бы пошло на пользу)
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amur.
Ответ Hivaga22
Хоккеистов - ну так-сяк, а вот зарплаты футболистов определенно требуют внимания. Хоть бы играть ещё умели.
Футболистов вообще надо разогнать давно всех... если в хоккей играть умеют ну... с натяжкой процентов 50 игроков КХЛ... то в футбол не больше 10-15...
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личные рекорды это не хоккей
самое главное что он понимает что это раздражает людей, а значит понимает что это не справедливо по отношению к другим людям труда , от которых польза обществу в разы нужнее и важнее
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norg
Ответ Machine Head
Прекрасно! А что еще мог сказать Назаров.
Ларин
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Machine Head
Прекрасно! А что еще мог сказать Назаров.
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Максим Седов
Ответ Hivaga22
Хоккеистов - ну так-сяк, а вот зарплаты футболистов определенно требуют внимания. Хоть бы играть ещё умели.
Да что ногомячисты, что хоккеры, одно и тоже. Представители обоих видов спорта получают незаслуженно много денег.
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Montenegro Serbian
Ответ Alexander Poljakov
у чиновников главное одно - создавать видимость
Ээээ, ну тут как бы по смыслу полная противоположность: создать НЕВИДИМОСТЬ)
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amur.
Особенно учитывая тот факт, что по большому счету в хоккей из них действительно умеют играть менее половины... остальные не могут ни пас нормально отдать (ошибок больше, чем точных передач), ни шайбу поднять выше лежащего щитка вратаря... ни точно бросить в угол (а в основном прямо во вратаря)... вот что раздражает дополнительно
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Rudenzik
Надо ещё в футболе ввести официальное оглашение зарплаты,чтобы люди видели, на что идут деньги из бюджета страны
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Machine Head
Ответ norg
Ларин
Одна шайка .
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Alexander Poljakov
у чиновников главное одно - создавать видимость
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norg
Правильно, нечего людей раздражать тратой бюджетных денег, когда смс-ками на лечение детей собирают
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Максим Седов
Наоборот надо показывать. И говорит и писать об этом. Пусть эти бездельники миллионеры понимают, что зачастую их содержат или государство или госкомпании. И они свои миллионы получают незаслуженно.
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Melnikov1968
Даже если не делать акцент на ЗП игроков, любой обыватель легко может догадаться об уровне зарплаты, как официальной части, так и бонусов. Зная уровень потолка зарплат, несложно произвести арифметические действия.
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Мистер_Жук
А может не публикации неуместны, а такие зарплаты людей, которые существуют на бюджетные деньги граждан в такое непростое время?
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prosto D.
Это прекрасно, объединить в одно высказывание "не все болельщики могут себе позволить платные каналы" и "я бы убрал упоминания высоких зарплат хоккеистов, не нужно делать на них акцент".
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Hivaga22
Хоккеистов - ну так-сяк, а вот зарплаты футболистов определенно требуют внимания. Хоть бы играть ещё умели.
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rabbitd12345
Ответ Роман Миловидов
Нормальная логика для капитализма. Вполне себе элитарная. Когда должны быть победители-должны быть и проигравшие.
Где в КХЛ капитализм?
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Bambus
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Не согласен,в Беларуси например никто не знает кроме болельщиков какие у хоккеистов зарплаты и мало кто ходит на хоккей.А если бы знали ходили бы посмотреть за что получают такие деньги.
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