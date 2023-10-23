Андрей Назаров: «Убрал бы из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы игроков. Это раздражает людей. Мы живем в непростое время, публикации сумм неуместны»

Андрей Назаров высказался о публикации зарплат хоккеистов в СМИ.

«Отмечу, что на центральном телевидении стало много хоккея, этот момент радует. Все-таки не все болельщики могут себе позволить платные телеканалы. Сегодня, например, последим за интересным матчем в Ярославле между «Локомотивом» и СКА. А накануне яркий и результативный матч выдали « » с , порадовав зрителей классным исполнительским мастерством.

Вообще же, если продолжать финансовую тему, то сейчас я бы убрал из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы хоккеистов, так как это раздражает людей.

Мы живем в непростое время, поэтому считаю, что публикации сумм, прописанных в договорах, на данный момент неуместны. Слишком много в прессе появляется лишней, по моему личному мнению, информации.

Хотя мы понимаем, что высокие зарплаты никто не отменял, просто не нужно делать на них акцент», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline