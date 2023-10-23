Андрей Назаров: «Убрал бы из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы игроков. Это раздражает людей. Мы живем в непростое время, публикации сумм неуместны»
Андрей Назаров высказался о публикации зарплат хоккеистов в СМИ.
«Отмечу, что на центральном телевидении стало много хоккея, этот момент радует. Все-таки не все болельщики могут себе позволить платные телеканалы. Сегодня, например, последим за интересным матчем в Ярославле между «Локомотивом» и СКА. А накануне яркий и результативный матч выдали «Ак Барс» с ЦСКА, порадовав зрителей классным исполнительским мастерством.
Вообще же, если продолжать финансовую тему, то сейчас я бы убрал из инфополя разговоры про большие зарплаты и бонусы хоккеистов, так как это раздражает людей.
Мы живем в непростое время, поэтому считаю, что публикации сумм, прописанных в договорах, на данный момент неуместны. Слишком много в прессе появляется лишней, по моему личному мнению, информации.
Хотя мы понимаем, что высокие зарплаты никто не отменял, просто не нужно делать на них акцент», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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Большая часть доходов игроков КХЛ и РПЛ - это по сути налоги граждан (либо напрямую из бюджетов разного уровня, либо через компании плотно аффилированные с государством) и эти доходы явно завышены, но гражданам об этом знать не надо......логика огонь просто)
а то, что ска вертит на одном месте потолок зарплат, мы тактично умолчим))