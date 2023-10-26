Большинство клубов НХЛ поддерживают децентрализацию драфта.

Об этом говорится в служебной записке, распространенной в среду среди клубов лиги, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Там отмечается, что пока не ясно, будут ли внесены какие-либо потенциальные изменения в драфт 2024 года, и упоминается, что существует ряд логистических проблем, которые еще предстоит рассмотреть.

Идея состоит в том, чтобы клубы оставались в своих городах и не приезжали в конкретное место для выбора игроков. Такая практика применяется в НФЛ и НБА. Изменения могут коснуться драфта 2025 года.

В соответствии с предложенной децентрализованной моделью, НХЛ будет использовать помещение на 5000-10 000 мест для сбора проспектов и иметь под рукой одного или двух представителей от каждого клуба.

Проспектов будут встречать комиссионер Гэри Беттмэн, и представители команды смогут сфотографироваться с игроками после того, как они будут выбраны, а позже их смогут отправить самолетом с семьей в родной город клуба.

Переход к децентрализованному драфту приведет к «значительному» сокращению расходов клубов на поездки и проживание, говорится в служебной записке НХЛ от 18 октября.

Среди других потенциальных преимуществ перечислены «более широкие возможности проведения мероприятий для болельщиков в день драфта и сопутствующих мероприятий в городе проживания каждого клуба. Могут появиться дополнительные возможности получения прибыли на местах.