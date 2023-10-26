Большинство клубов НХЛ поддерживают децентрализацию драфта

Теги Гэри Беттмэн НХЛ Драфт НХЛ Хоккей

Большинство клубов НХЛ поддерживают децентрализацию драфта.

Об этом говорится в служебной записке, распространенной в среду среди клубов лиги, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Там отмечается, что пока не ясно, будут ли внесены какие-либо потенциальные изменения в драфт 2024 года, и упоминается, что существует ряд логистических проблем, которые еще предстоит рассмотреть.

Идея состоит в том, чтобы клубы оставались в своих городах и не приезжали в конкретное место для выбора игроков. Такая практика применяется в НФЛ и НБА. Изменения могут коснуться драфта 2025 года.

В соответствии с предложенной децентрализованной моделью, НХЛ будет использовать помещение на 5000-10 000 мест для сбора проспектов и иметь под рукой одного или двух представителей от каждого клуба.

Проспектов будут встречать комиссионер Гэри Беттмэн, и представители команды смогут сфотографироваться с игроками после того, как они будут выбраны, а позже их смогут отправить самолетом с семьей в родной город клуба.

Переход к децентрализованному драфту приведет к «значительному» сокращению расходов клубов на поездки и проживание, говорится в служебной записке НХЛ от 18 октября.

Среди других потенциальных преимуществ перечислены «более широкие возможности проведения мероприятий для болельщиков в день драфта и сопутствующих мероприятий в городе проживания каждого клуба. Могут появиться дополнительные возможности получения прибыли на местах.

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9 комментариев

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curdboy
Логичная фишка. Странно, что именно в НХЛ, как лиге, зарабатывающей меньше всех, первой не пришло это в голову)
+22
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Fandorin Erast
Грамотно!
+6
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Евгений Мешков
тоже экономить начали
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Макс Смирнов
Ответ curdboy
Логичная фишка. Странно, что именно в НХЛ, как лиге, зарабатывающей меньше всех, первой не пришло это в голову)
А меня больше умиляет фишка , когда перед выбором игрока на церемонии ему за несколько минут звонит тренер или генеральный менеджер и приветствует его в организации
+4
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Лёша Алёшин
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ерунда это всё как круто молодым увидеть конкурентов атмосфера чего то важного пропадает да и команды все рядом все функционеры есть о чём поговорить обсудить а также рекламодатели сми и многое другое это будет потеря если такое сделают
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grodneng
Еще нюанс в том, что когда все команды сидят в одном зале, они так или иначе слышат, что обсуждают на других столах и могут под это подстроиться)
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гилберт
Ответ curdboy
Логичная фишка. Странно, что именно в НХЛ, как лиге, зарабатывающей меньше всех, первой не пришло это в голову)
И выбор теперь будут делать собаки и кошки генменов и тренеров, как собака Биличека.
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Кино Музыка
Борьба с корпоративами пересекла океан.
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