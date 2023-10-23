Андрей Коваленко об отъезде молодежи: «ФХР надо садиться за стол переговоров с НХЛ и возвращаться к трансферному соглашению, должны быть четкие правила»
Андрей Коваленко высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.
«Считаю, что должны быть четкие правила игры в плане трансферов. На заре КХЛ был разработан меморандум по уважению контрактов между нашей лигой и НХЛ. ФХР, на мой взгляд, надо садиться за стол переговоров с НХЛ и возвращаться к трансферному соглашению.
Условно говоря, за игрока, выбранного в первом раунде драфта, его клуб и школа должны получить одну сумму. За второй раунд – в полтора раза меньшую и так далее.
В таких условиях игрока с юного возраста можно жестко закреплять за воспитавшим его клубом, ведь правила игры и твоего развития становятся понятными. Тому же клубу будет выгодно развивать молодого игрока, это станет и работой на перспективу, и бизнесом.
В конце концов это выгодно и детским тренерам, родителям, которые могут получить компенсацию за свои многолетнюю работу.
Так шальных отъездов будет намного меньше», – считает олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
И если уж возвращаться, то должна быть чёткая и единая позиция всех клубов, а не так, чтобы все были заодно, а (ц)ска против