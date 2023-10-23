Андрей Коваленко об отъезде молодежи: «ФХР надо садиться за стол переговоров с НХЛ и возвращаться к трансферному соглашению, должны быть четкие правила»

Теги ФХР Андрей Коваленко НХЛ Драфт НХЛ КХЛ детский хоккей Хоккей

Андрей Коваленко высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

«Считаю, что должны быть четкие правила игры в плане трансферов. На заре КХЛ был разработан меморандум по уважению контрактов между нашей лигой и НХЛ. ФХР, на мой взгляд, надо садиться за стол переговоров с НХЛ и возвращаться к трансферному соглашению.

Условно говоря, за игрока, выбранного в первом раунде драфта, его клуб и школа должны получить одну сумму. За второй раунд – в полтора раза меньшую и так далее.

В таких условиях игрока с юного возраста можно жестко закреплять за воспитавшим его клубом, ведь правила игры и твоего развития становятся понятными. Тому же клубу будет выгодно развивать молодого игрока, это станет и работой на перспективу, и бизнесом.

В конце концов это выгодно и детским тренерам, родителям, которые могут получить компенсацию за свои многолетнюю работу.

Так шальных отъездов будет намного меньше», – считает олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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4 комментария

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Montenegro Serbian
Чтобы садиться за такие переговоры, у всех клубов КХЛ должна быть единая позиция на этот счёт и документально зафиксированная, а не то чтобы в один прекрасный момент условный ЦСКА или СКА что-то отожгли на своё усмотрение: хочу соблюдаю, хочу не соблюдаю.
+6
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McGregor
Для начала стоит провести переговоры с теми, кто в любой момент может наплевать на все договоренности, контракты и соглашения. Хотя, как договариваться с теми, кто плевать хотел на любые правила.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
У вас никогда не было трансферного соглашения, поэтому и возвращаться не к чему. Был меморандум, на который вы сами болт положили.
И если уж возвращаться, то должна быть чёткая и единая позиция всех клубов, а не так, чтобы все были заодно, а (ц)ска против
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LanSER
А у нас есть школы, где ребенок обучается бесплатно ? Не покупает дорогие форму, инвентарь. Почему он чем то остается обязан спортивной школе ?
0
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