Игнатьев о поражении от «Барыса» по буллитам: «Обоюдоострая игра. Могло быть и два очка, но рады одному»

Виктор Игнатьев подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).

«Обоюдоострая игра. Долго мы запрягали, первый период по традиции проиграли, долго не понимали, что хоккей уже начался. Во втором было чуть получше, в третьем, как обычно, было неплохо.

Понимали, за счет чего играет « », знали про их ударное первое звено, которое делает погоду. Ребята, которые против них выходили, со своей работой справились. Хорошо сыграло наше меньшинство, ребята достойно выстояли. Могло быть и два очка, но рады одному.

Отсутствие изменений в составе? В Минске по содержанию игра была неплохая, не было смысла ничего менять. На данный момент это оптимальный вариант», – сказал главный тренер « ».