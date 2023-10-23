Игнатьев о поражении от «Барыса» по буллитам: «Обоюдоострая игра. Могло быть и два очка, но рады одному»

Теги КХЛ Барыс Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев подвел итоги матча с «Барысом» (2:3 Б).

«Обоюдоострая игра. Долго мы запрягали, первый период по традиции проиграли, долго не понимали, что хоккей уже начался. Во втором было чуть получше, в третьем, как обычно, было неплохо.

Понимали, за счет чего играет «Барыс», знали про их ударное первое звено, которое делает погоду. Ребята, которые против них выходили, со своей работой справились. Хорошо сыграло наше меньшинство, ребята достойно выстояли. Могло быть и два очка, но рады одному.

Отсутствие изменений в составе? В Минске по содержанию игра была неплохая, не было смысла ничего менять. На данный момент это оптимальный вариант», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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