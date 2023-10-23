Сергей Федотов: «Георгиев быстрый, атлетичный, психологически готовый. Но для него важно, чтобы было абсолютное доверие, в «Колорадо» оно есть»
Сергей Федотов поделился мнением о вратаре «Колорадо» Александре Георгиеве.
«Что отличает хорошего вратаря от элитного вратаря? Стабильность. Сейчас к элитным вратарям относят Шестеркина, Сорокина, Василевского, еще несколько голкиперов. У Георгиева была ситуация, когда он попал в «Рейнджерс», а там был один из самых стабильных вратарей – Хенрик Лундквист, потом пришел Шестеркин.
Джо Сакик, когда был генменеджером «Колорадо», разглядел в Георгиеве вратаря, который готов быть первым номером. В прошлом году он это доказал. Тогда лидерами по победам были два вратаря, которые ворвались в элиту. По 40 побед было у Линуса Улльмарка и Александра. Могли бы мы их представить еще два года назад в топ-10? Нет.
У него еще два года контракта. Он быстрый, атлетичный, очень психологически готовый. Но для него важно, чтобы было абсолютное доверие. В «Колорадо» такое доверие есть.
Еще один момент, который, безусловно, помогает Георгиеву быть в топ-10 – это оборона. Не зря «Колорадо» – один из лидеров НХЛ по игре в меньшинстве. Александр – находка Сакика. Если все так будет продолжаться, я уверен, что после сезона-2024/25 Александр получит долгосрочный и приличный по сумме контракт», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
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