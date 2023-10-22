Иван Федотов: «Я в поисках лучшей игры – есть качели. ЦСКА должен доминировать, не имеем права играть через матч»

Иван Федотов заявил, что ЦСКА должен показывать свою игру и доминировать.

ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (1:4) в матче чемпионата КХЛ.

– Ты не играл в финале с «Ак Барсом», но матч все равно особенный. Была двойная мотивация?

– Все на нас настраиваются, играют от ножа. Для меня главное – чтобы команда играла солидно и четко.

Мы должны показывать свою игру, доминировать, проявлять себя во всех аспектах.

Пока что многие детали оставляют желать лучшего. Соперники выглядят более голодными: бегут, толкаются, выигрывают микромоменты.

ЦСКА должен играть более дисциплинированно и слаженно в обороне. Соперники хорошо действуют на пятаке перед нашими воротами, нас на свой не пускают.

Мы должны быть настырнее и продуктивнее. У «Ак Барса» хороший подбор игроков.

У нас впереди много игр, тяжелый выезд на Дальний Восток. Нужно находить солидность. ЦСКА не имеет права играть через матч.

– Насколько уже вкатился и втянулся в игру?

– Более-менее нормально, рабочий процесс налажен. Пока небольшие качели есть, я в поисках лучшей игры. Думаю, все еще впереди, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.