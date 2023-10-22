Федоров о связи игры ЦСКА и скандалов вокруг клуба: «Что такое CAS? Где это находится? Не думаю, что это влияет. Мы знаем причины»

Сергей Федоров ответил на вопрос о скандалах вокруг ЦСКА.

Голкипер команды Иван Федотов проводит матчи в составе ЦСКА в этом сезоне, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

ЦСКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции.

– Связываете ли вы неудачное начало сезона со скандалами вокруг команды? Сейчас сразу четыре дела в отношении ЦСКА будут рассматриваться в CAS.

– Что такое CAS? Где это находится? Не говорите, я поясню сам. Где этот суд, и где команда ЦСКА из КХЛ?

Наверное, так можно ответить на эмоциях, по горячим следам. Я не думаю, что это все влияет. У нас опытный коллектив, мы многое прошли вместе.

Думаю, тут дело немножко в другом, мы знаем причины и работаем над ними, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.