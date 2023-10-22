Немировски про атакующий хоккей «Сибири»: «Добавляем каждый матч, самое главное – играть в быстрый пас и с шайбой»

Теги Сибирь Автомобилист Дэвид Немировски КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:1).

«Соперник очень хорошо вышел, первый период не успевали, потом успокоились, начали играть в нашу игру и стали добавлять в движении и пасе. Второй и третий период вышли хорошими, хорошие голы, сложная поездка, но едем домой.

Были ли готовы к такому началу от соперника после пассивной игры в гостях? Они дома играли, я знал, что будут их гнать болельщики. Наши хоккеисты поняли, что делали неправильно в первых двух играх с ними, исправили это.

Бек на синей линии в большинстве? Мы себя ищем, если команда играет плохо, надо что-то менять. В последнее время стало получаться.

Как планировали играть против «Автомобилиста»? Не давать им инициативы, не давать играть на контратаках, мы специально сыграли с третьим игроком чуть повыше, чтобы этих контратак не допустить. Две прошлые игры дома мы играли лучше, но пропускали эти моменты и отдавали инициативу.

Атакующий хоккей «Сибири»? Добавляем каждую игру, самое главное – играть в быстрый пас и с шайбой, начало сезона неуверенно играли, чтобы играть в атаку, надо верить в себя, игроки находят уверенность и игра меняется», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

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