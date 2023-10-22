Заварухин о 3 поражениях подряд: «Не считаю, что это спад, мы разберемся. Много травмированных в этом году, ни одного матча в полном составе не сыграли»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Сибири» (1:3).

«Было хорошее начало, в первом периоде могли забивать до двух или трех голов. Во втором периоде соперник наказал нас, мы недоработали, недобежали, получили ненужные удаления, соперник воспользовался этим.

В третьем периоде пытались переломить игру, но не получилось. Неприятное поражение, есть большие вопросы к нападающим – если мы не забиваем, надо в обороне строже играть всей команде.

Не хотели ли сегодня снова ловить соперника на контратаках, как в Новосибирске? Была установка на игру прессинговать, если успеваем. В первом периоде соперник к нам в зону приезжал раза два, может быть. Один большой вопрос – реализация моментов, было 40 бросков, соперника переигрываем, а голов нет.

После активного начала не хватило сил на третий период? Не считаю так, может, где-то надо рациональнее сыграть. В третьем периоде соперник откатился, где-то более плотно сыграл перед воротами, может из-за этого не было шансов.

Не выглядят ли три поражения подряд началом кризиса? Это внутренняя кухня, мы разберемся в команде. Не считаю, что это какой-то спад. Много травмированных в этом году, мы ни одного матча в полном составе не сыграли в этом сезоне, кого-то постоянно не хватает. У Да обследование идет, там пока непонятно», – сказал главный тренер « » .