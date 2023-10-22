Заварухин о 3 поражениях подряд: «Не считаю, что это спад, мы разберемся. Много травмированных в этом году, ни одного матча в полном составе не сыграли»

Теги Сибирь Автомобилист травмы Николай Заварухин КХЛ Стефан Да Коста Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Сибири» (1:3).

«Было хорошее начало, в первом периоде могли забивать до двух или трех голов. Во втором периоде соперник наказал нас, мы недоработали, недобежали, получили ненужные удаления, соперник воспользовался этим.

В третьем периоде пытались переломить игру, но не получилось. Неприятное поражение, есть большие вопросы к нападающим – если мы не забиваем, надо в обороне строже играть всей команде.

Не хотели ли сегодня снова ловить соперника на контратаках, как в Новосибирске? Была установка на игру прессинговать, если успеваем. В первом периоде соперник к нам в зону приезжал раза два, может быть. Один большой вопрос – реализация моментов, было 40 бросков, соперника переигрываем, а голов нет.

После активного начала не хватило сил на третий период? Не считаю так, может, где-то надо рациональнее сыграть. В третьем периоде соперник откатился, где-то более плотно сыграл перед воротами, может из-за этого не было шансов.

Не выглядят ли три поражения подряд началом кризиса? Это внутренняя кухня, мы разберемся в команде. Не считаю, что это какой-то спад. Много травмированных в этом году, мы ни одного матча в полном составе не сыграли в этом сезоне, кого-то постоянно не хватает. У Да Косты обследование идет, там пока непонятно», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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4 комментария

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oldgordon
Хоть какой-то прогресс, что не пропустили в большинстве, а так тоскливая тоска. Непонятно в какой хоккей играет команда. Большинство вообще никакое, в оборону возвращаются вальяжно, не торопясь. Единственную шайбу забили за счёт индивидуальных действий, разумных комбинаций не видно, в основном просто бестолковые броски ради количества в расчете на случайные голы. Второй и третий периоды в основном терлись по углам. С каждым матчем всё хуже и хуже. Травмы есть в каждой команде, поэтому ссылка на это не совсем корректная. То, что надо забивать больше, это без Заварухина понятно, хотелось бы увидеть что делается для улучшения результативности, а то скоро увидеть забитую шайбу будет за счастье.
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agp_ekt
Дак это и не спад,а слив
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heivani
Боюсь даже представить,если при такой понурой игры,у вас ещё спад начнется.Честно говоря,то что наблюдаешь,в том числе и сегодня,уже не испытываешь никаких эмоций.Логично наверное,когда у команды их тоже нет.Щрд щау,продолжайте.
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S<>M
Завара списать пора
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