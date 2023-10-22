Панарин о проблемах со светом на арене «Сиэтла»: «Я хочу, чтобы было темнее, вратарям так сложнее. Поэтому я забил два гола»

Артемий Панарин высказался о проблемах с освещением на арене «Сиэтла».

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче с «Кракеном». Всего на его счету 7 (3+4) баллов в 5 играх.

С системой освещения арены возникла проблема, из-за чего одна сторона площадки была менее освещенной, чем другая. После паузы в первом периоде было установлено, что проблема не может быть решена. Команды менялись сторонами площадки после отметки 10:00 в каждом периоде.

«Я хочу, чтобы было темнее, вратарям так сложнее.

Вот почему я забил два гола», – пошутил нападающий « » .

«Хочу, чтобы было потемнее». Панарин сделал дубль на арене, где пропало электричество