Кожевников об «Адмирале»: «Антихоккей не дает результат вдолгую, команда разваливается. Тамбиев бузит, обвиняя то легионеров, то менеджеров. Странный товарищ»

Александр Кожевников критически отозвался о тренере «Адмирала» Леониде Тамбиеве.

Клуб проиграл 6 последних матчей.

– Первые два месяца старался не трогать тему «Адмирала» и тренера . Дальний Восток – дорогой моему сердцу регион, «Фетисов-Арена» – один из любимых стадионов, а Владивосток очень нервно воспринимал мою критику латвийского тренера.

Но летом я дал свой прогноз – и к сожалению, он оказался абсолютно точным. Антихоккей не дает результат вдолгую, команда разваливается, Тамбиев бузит, обвиняя то легионеров, то менеджеров, которые их привезли. Странный товарищ.

Летом он жаловался на лимит на легионеров – а оказалось, что не смог найти общего языка даже с тремя иностранцами.

Но так всегда бывает с временщиками – виноваты будут все вокруг, но только не они.

– Что посоветуете « »?

– Избежать внутренней смуты. Сейчас тренер будет спасаться. Пытаясь сохранить свой прошлогодний имидж, будет переводить стрелки на менеджеров, на легионеров, на других игроков. Все это мы не раз проходили – со многими гастролерами.

Вспоминаю, как летом руководители «Адмирала» со мной на пресс-конференции спорили, в чем-то обвиняли. Ребята, вы не там искали проблему! – заявил двукратный олимпийский чемпион .