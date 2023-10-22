Кожевников об «Адмирале»: «Антихоккей не дает результат вдолгую, команда разваливается. Тамбиев бузит, обвиняя то легионеров, то менеджеров. Странный товарищ»

Теги КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал лимит на легионеров Хоккей

Александр Кожевников критически отозвался о тренере «Адмирала» Леониде Тамбиеве.

Клуб проиграл 6 последних матчей.

– Первые два месяца старался не трогать тему «Адмирала» и тренера Тамбиева. Дальний Восток – дорогой моему сердцу регион, «Фетисов-Арена» – один из любимых стадионов, а Владивосток очень нервно воспринимал мою критику латвийского тренера.

Но летом я дал свой прогноз – и к сожалению, он оказался абсолютно точным. Антихоккей не дает результат вдолгую, команда разваливается, Тамбиев бузит, обвиняя то легионеров, то менеджеров, которые их привезли. Странный товарищ.

Летом он жаловался на лимит на легионеров – а оказалось, что не смог найти общего языка даже с тремя иностранцами.

Но так всегда бывает с временщиками – виноваты будут все вокруг, но только не они.

– Что посоветуете «Адмиралу»?

– Избежать внутренней смуты. Сейчас тренер будет спасаться. Пытаясь сохранить свой прошлогодний имидж, будет переводить стрелки на менеджеров, на легионеров, на других игроков. Все это мы не раз проходили – со многими гастролерами.

Вспоминаю, как летом руководители «Адмирала» со мной на пресс-конференции спорили, в чем-то обвиняли. Ребята, вы не там искали проблему! – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев

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Aleksandr_
Раздали лучших в межсезонье, не усилились, подарили основного вратаря ромашке, а виноват Тамбиев. Алкаш, хорош бред нести
+11
-2
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Bartez1986
а спросить у Йозе, зачем он основного вратаря увел у Адмирала, завсегдатай КБ не хочет?
+4
-1
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Dilmas
Ответ Aleksandr_
Раздали лучших в межсезонье, не усилились, подарили основного вратаря ромашке, а виноват Тамбиев. Алкаш, хорош бред нести
Тот случай, когда нечего добавить.
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0
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