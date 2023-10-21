Канарейкин о «Спартаке»: «Команда радует, играет со своим лицом. Дополнительные финансы израсходовали правильно»

Теги Спартак Федор Канарейкин КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Федор Канарейкин сказал, что его радует игра «Спартака» в текущем сезоне.

Красно-белые лидируют в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 31 очком в 20 играх. 

– Какие эмоции вызывает игра и результаты «Спартака»?

– Нынешний «Спартак» меня радует. Начнем с того, что клуб хорошо и продуманно провел селекцию. Новичков приглашали точечно - по позициям, и удалось собрать очень интересную тройку Голдобин – Морозов – Порядин. «Спартак» сегодня играет со своим лицом, показывает хорошую, качественную и интересную игру, и пока команда радует.

 – Селекция - больная тема последних лет…

– Да, появились дополнительные финансы, которые правильно израсходовали. Не зря тройка нападающих из первого звена сейчас в лидерах чемпионата по набранным очкам, а сам «Спартак» возглавляет Западную конференцию. После трети регулярного чемпионата это говорит о многом.

«Спартак» хорошо работает в неравных составах, очень сильное большинство у первой пятерки. За лидерами потянулись и остальные хоккеисты, видно, что микроклимат в команде хороший, – сказал бывший тренер московского клуба. 

1 комментарий

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Machine Head
Как болельщик московского Динамо рад, что Спартак вернулся. Еще одна ведущая скрипка в оркестре московского хоккея. Такой Спартак не только пошумит, но и способен на совершенно другие задачи. Полностью соглашусь с Канарейкиным, что атмосфера в коллективе великолепная , отсюда растут ноги и отсюда идет игра.
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