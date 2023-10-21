Канарейкин о «Спартаке»: «Команда радует, играет со своим лицом. Дополнительные финансы израсходовали правильно»

Федор Канарейкин сказал, что его радует игра «Спартака» в текущем сезоне.

Красно-белые лидируют в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 31 очком в 20 играх.

– Какие эмоции вызывает игра и результаты « »?

– Нынешний «Спартак» меня радует. Начнем с того, что клуб хорошо и продуманно провел селекцию. Новичков приглашали точечно - по позициям, и удалось собрать очень интересную тройку Голдобин – Морозов – Порядин. «Спартак» сегодня играет со своим лицом, показывает хорошую, качественную и интересную игру, и пока команда радует.

– Селекция - больная тема последних лет…

– Да, появились дополнительные финансы, которые правильно израсходовали. Не зря тройка нападающих из первого звена сейчас в лидерах чемпионата по набранным очкам, а сам «Спартак» возглавляет Западную конференцию. После трети регулярного чемпионата это говорит о многом.

«Спартак» хорошо работает в неравных составах, очень сильное большинство у первой пятерки. За лидерами потянулись и остальные хоккеисты, видно, что микроклимат в команде хороший, – сказал бывший тренер московского клуба.