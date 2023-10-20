Щитов готов стать тренером в женском хоккее: «Деньги есть в стране, надо развивать ЖХЛ. У женщин другие мысли, но они тоже красиво играют»
Никита Щитов заявил, что готов работать тренером в женском хоккее.
«Я, кстати, думал пойти работать в женский хоккей. Я часто посещаю игры «Агидели». Я знаком с игроками команды и давно ношу эту идею в голове.
Мне было бы интересно с ними поработать, например, тренером по защитникам. У женщин другие мысли, у них другой хоккей, отличается от мужского, но они тоже красиво играют.
Было бы интересно поделиться опытом. Если появится женский «Спартак», готов там поработать. Было бы здорово, чтобы в Москве появилась команда. В Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) всего восемь команд. Интриги там нет.
А с появлением новых команд конкуренция будет расти, деньги же есть в стране. Надо развивать женский хоккей», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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