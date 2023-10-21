Задоров предложил ввести таймер для исполнения буллитов на фоне критики манеры Кузнецова

Никита Задоров предложил ограничивать время на исполнение буллитов.

Российский защитник «Калгари» присоединился к дискуссии о манере исполнения буллитов .

Российский форвард « » стал автором решающего броска в послематчевой серии против « » (3:2 Б). Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.

« сказал, что европейцы участвуют в сериях буллитов с юных лет, что, по его словам, объясняет, почему Кузнецов так хорош в них.

Тем не менее, крупный российский защитник считает, что при каждой попытке необходимо использовать своего рода «таймер для броска», – говорится в материале Sportsnet.

Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»