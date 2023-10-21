Задоров предложил ввести таймер для исполнения буллитов на фоне критики манеры Кузнецова

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Евгений Кузнецов Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров предложил ограничивать время на исполнение буллитов.

Российский защитник «Калгари» присоединился к дискуссии о манере исполнения буллитов Евгением Кузнецовым.

Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б). Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе. 

«Никита Задоров сказал, что европейцы участвуют в сериях буллитов с юных лет, что, по его словам, объясняет, почему Кузнецов так хорош в них.

Тем не менее, крупный российский защитник считает, что при каждой попытке необходимо использовать своего рода «таймер для броска», – говорится в материале Sportsnet.

Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»

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13 комментариев

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tracid
Таймер и так есть. Шайба не должна остановиться. Этого достаточно
+27
-4
+23
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Дурачок
Задоров - крупный российский защитник.
Панарин - мелкий российский нападающий.
Шестеркин - тощий российский вратарь.
Так?
+18
-1
+17
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Дядя Дрон
Большой Зад всё борется за справедливость
+12
-8
+4
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Михаил Майоров
С момента касания шайбы до ее попадания в сетку у Кузи получается в среднем 10 секунд. Что ж они так е нетерпеливые торопышки?
+2
0
+2
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HockeyMan
Успокойся уже, Никита
+13
-13
0
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Miknik
Одна надежда, его ещё в школе завербовали КГБ)
0
0
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region_74
Команда сама довела матч до булитов и получила поражение, в чем проблемы выигрывайте в основном времени или в овере, не пропускайте шайбы, че язком молоть после поражения
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Dragon10
Ответ HockeyMan
Успокойся уже, Никита
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