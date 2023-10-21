Задоров предложил ввести таймер для исполнения буллитов на фоне критики манеры Кузнецова
Никита Задоров предложил ограничивать время на исполнение буллитов.
Российский защитник «Калгари» присоединился к дискуссии о манере исполнения буллитов Евгением Кузнецовым.
Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б). Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.
«Никита Задоров сказал, что европейцы участвуют в сериях буллитов с юных лет, что, по его словам, объясняет, почему Кузнецов так хорош в них.
Тем не менее, крупный российский защитник считает, что при каждой попытке необходимо использовать своего рода «таймер для броска», – говорится в материале Sportsnet.
Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»
Панарин - мелкий российский нападающий.
Шестеркин - тощий российский вратарь.
Так?