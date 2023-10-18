Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»
Экс-арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал буллиты Евгения Кузнецова.
Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б).
Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.
«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (вице-президента НХЛ по хоккейным операциям – прим. Sports.ru) и Департамента хоккейных операций. Мы не этого ждали от послематчевых буллитов.
Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» – написал Пил в соцсети.
Отметим, что НХЛ уволила Пила в 2021 году. Во время матча между «Нэшвиллом» и «Детройтом» он сказал, что хотел поскорее удалить игрока «Предаторс».
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Они демонстрируют уровень игрока и его быстрые руки.
исполнение игроком буллита , а если этого нет ,то какие претензии к Кузнецову ! Да , там записано , что игрок не имеет права крутиться с шайбой на 360 градусов при ведение шайбы к воротам ,так как шайба пропадает из вида вратаря ,но Евгений не делает этого ! Если засчитывают судьи голы Кузнецова -значит он прав в своих действиях !