Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»

Экс-арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал буллиты Евгения Кузнецова.

Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б).

Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (вице-президента НХЛ по хоккейным операциям – прим. Sports.ru) и Департамента хоккейных операций. Мы не этого ждали от послематчевых буллитов.

Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» – написал Пил в соцсети.

Отметим, что уволила Пила в 2021 году. Во время матча между «Нэшвиллом» и «Детройтом» он сказал, что хотел поскорее удалить игрока «Предаторс».

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