Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»

Теги судьи Вашингтон НХЛ Колин Кэмпбелл 1953 Евгений Кузнецов правила Тим Пил Хоккей

Экс-арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал буллиты Евгения Кузнецова.

Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б). 

Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе. 

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (вице-президента НХЛ по хоккейным операциям – прим. Sports.ru) и Департамента хоккейных операций. Мы не этого ждали от послематчевых буллитов.

Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» – написал Пил в соцсети. 

Отметим, что НХЛ уволила Пила в 2021 году. Во время матча между «Нэшвиллом» и «Детройтом» он сказал, что хотел поскорее удалить игрока «Предаторс».

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6 комментариев

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Амфитрион
Да что ж так подгорает из-за его буллитов. Смотрится интересно, а если считают что это читерство, так что-то немного желающих такое исполнять. Так и лакросс-голы можно записать в "посмешище", но как-то нечасто их забивают. А из тренеров так вообще один Роттенберг спец.
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Caniball
А по-моему украшают такие буллиты.
Они демонстрируют уровень игрока и его быстрые руки.
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K. Eropegov
Пусть бухтит. Любой чел имеет право побухтеть. А Кузе так даже интереснее.
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Огюст
Чего то в правилах не нашёл сколько времени отводиться на
исполнение игроком буллита , а если этого нет ,то какие претензии к Кузнецову ! Да , там записано , что игрок не имеет права крутиться с шайбой на 360 градусов при ведение шайбы к воротам ,так как шайба пропадает из вида вратаря ,но Евгений не делает этого ! Если засчитывают судьи голы Кузнецова -значит он прав в своих действиях !
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