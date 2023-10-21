Вратарь «Калгари» Владарж о буллитах Кузнецова с замедлением: «Надеюсь, что кто-то остановит его 3 раза подряд, чтобы он больше так не делал»

Даниэль Владарж высказался о манере исполнения буллитов Евгением Кузнецовым.

Российский форвард « » стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б). Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе.

«Он может так делать – конечно, это тяжело для вратаря, в большей мере это игры разума. Я думаю, Марки ( – Sports.ru) сделал все, что мог.

Очевидно, что он топовый снайпер. Это его прием, и он знает, как его исполнять. Я просто надеюсь, что кто-нибудь остановит его три раза подряд, чтобы он больше так не делал», – сказал вратарь « ».

Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»