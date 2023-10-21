Вратарь «Калгари» Владарж о буллитах Кузнецова с замедлением: «Надеюсь, что кто-то остановит его 3 раза подряд, чтобы он больше так не делал»

Теги Вашингтон Калгари НХЛ Евгений Кузнецов Якоб Маркстрем Даниэль Владарж Хоккей

Даниэль Владарж высказался о манере исполнения буллитов Евгением Кузнецовым.

Российский форвард «Вашингтона» стал автором решающего броска в послематчевой серии против «Калгари» (3:2 Б). Он реализовал попытку в своем традиционном стиле – подъезжая к воротам в замедленном темпе. 

«Он может так делать – конечно, это тяжело для вратаря, в большей мере это игры разума. Я думаю, Марки (Якоб Маркстрем – Sports.ru) сделал все, что мог.

Очевидно, что он топовый снайпер. Это его прием, и он знает, как его исполнять. Я просто надеюсь, что кто-нибудь остановит его три раза подряд, чтобы он больше так не делал», – сказал вратарь «Калгари». 

Экс-арбитр НХЛ о буллитах Кузнецова с замедлением: «Такие трюки превращают нашу игру в посмешище. Вратарь должен оторвать ему голову в следующий раз!»

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8 комментариев

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Dooomer
Ответ Трипл-дабл Дончича
Помнится Кейн забивал такие же буллиты и ни кто не жаловался.
Да, только он все же чуть быстрее исполнял, вратарь не успевал заснуть )
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цэсемьэр
Ответ Dooomer
Ну реально хрень какую-то сказал
может он имел в виду три жёстких хита, после каждого из которых ему будут проговаривать: больше так не бей буллиты😆
+1
0
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Mephi027
Надеюсь, его никогда не остановят
+3
-3
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sc17
Начни ты..
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lus
За Кузей не заржавеет, он что-нибудь более издевательское придумает.
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Dooomer
Ответ цэсемьэр
может он имел в виду три жёстких хита, после каждого из которых ему будут проговаривать: больше так не бей буллиты😆
Не хочешь буллиты - не фоли и выигрывай в основное время, делов то. Пропустил - никто слова не скажет, засейвил - герой! А то, что они в такой странной манере, то таким образом мало кто исполняет, т.ч. вообще не критично, развели панику на ровном месте.
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