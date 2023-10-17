Кожевников о том, что Задоров знает, как играть против Овечкина: «Кто? Что он знает, откуда? Ничего он не знает»

Александр Кожевников высказался об игре Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

Капитан « » не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.

В игре против « » (3:2 Б) не нанес ни одного броска по воротам.

– Овечкин тяжело входит в сезон, в прошлом году также начиналось, а заканчивал все равно с 50 забитыми шайбами.

Надо вкатиться в сезон. Это ни о чем глобальном не говорит. Думаю, что к концу сезона все будет, как обычно – под 50 шайб.

– Против Овечкина играл . Возможно, он знает, как играть против Александра?

– Кто? Да что он знает, откуда он что знает.

Да, он жесткий, но ничего он не знает, – сказал двукратный олимпийский чемпион .