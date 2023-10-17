Кожевников о том, что Задоров знает, как играть против Овечкина: «Кто? Что он знает, откуда? Ничего он не знает»
Александр Кожевников высказался об игре Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.
В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.
– Овечкин тяжело входит в сезон, в прошлом году также начиналось, а заканчивал все равно с 50 забитыми шайбами.
Надо вкатиться в сезон. Это ни о чем глобальном не говорит. Думаю, что к концу сезона все будет, как обычно – под 50 шайб.
– Против Овечкина играл Никита Задоров. Возможно, он знает, как играть против Александра?
– Кто? Да что он знает, откуда он что знает.
Да, он жесткий, но ничего он не знает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Да, он жесткий, но ничего он не знает.
И вообще... что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!