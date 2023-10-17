Кожевников о том, что Задоров знает, как играть против Овечкина: «Кто? Что он знает, откуда? Ничего он не знает»

Теги Вашингтон Калгари Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.

В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.

– Овечкин тяжело входит в сезон, в прошлом году также начиналось, а заканчивал все равно с 50 забитыми шайбами.

Надо вкатиться в сезон. Это ни о чем глобальном не говорит. Думаю, что к концу сезона все будет, как обычно – под 50 шайб.

– Против Овечкина играл Никита Задоров. Возможно, он знает, как играть против Александра?

– Кто? Да что он знает, откуда он что знает.

Да, он жесткий, но ничего он не знает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев

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цэсемьэр
это я все про всех знаю, а он нет - добавил Кожевников🥃🤡
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Я вот не знаю кто такой Кожевников. Слышал , что батя третьесортной актрисы Универа, прогуливающей заседания госдумы.
+19
-3
+16
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Костя Кот
кожевников в хлам даже в начале недели
+8
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Maxim Shumov
Кто? Где? Да ничего! Налей мне быстрее!
+5
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Bartez1986
Хартли? Кто это? Да он ничего в хоккее не знает!
+2
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maxoc
Кто постоянно спрашивает что-то у Кожевникова. Это всё равно что у Терюшкова депутата постоянно брать интервью
+2
-1
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Bobby Clarke
- Кто? Да что он знает, откуда он что знает.
Да, он жесткий, но ничего он не знает.
И вообще... что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!
+1
-1
0
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zho3716
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Я вот не знаю кто такой Кожевников. Слышал , что батя третьесортной актрисы Универа, прогуливающей заседания госдумы.
Невежа детектед
+3
-3
0
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