«Ак Барс» проведет церемонию в честь Михаила Глухова перед матчем с ЦСКА. Игрок завершил карьеру после 15 сезонов в КХЛ

Теги Ак Барс Лада Амур Михаил Глухов КХЛ Кубок Гагарина Атлант Хоккей

«Ак Барс» официально объявил, что форвард Михаил Глухов завершил карьеру.

«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса»!

22 октября перед матчем с ЦСКА пройдет торжественная церемония, на которой мы еще раз скажем спасибо Мише за каждый матч, проведенный в «Ак Барсе». Ждем каждого болельщика!» – говорится в сообщении пресс-службы казанцев. 

Глухов перешел в казанский клуб по ходу сезона-2014/15 и выступал за него до завершения прошлого сезона. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». 

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел 580 матчей за 15 сезонов (также выступал за «Ладу», «Амур» и «Атлант»), набрав 134 (55+79) очков при 459 минутах штрафа. 

В плей-офф – 83 матча и 21 (14+7) балл. 

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4 комментария

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Рузалия Лакербая
Ой как жалко что закончил играть.Здоровья тебе Миша.
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REMP95
Неожиданно конечно,но тем не менее спасибо Михаилу Глухову за качественную и самоотверженную игру за Ак барс.Удачи в дальнейшей карьере
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srs
Вот молодец. Это вам не Петька... АБузой не станет висеть над командой.
По хорошему стоило проводить и Билла сейчас. Уже будет ни столь красиво, но терпимо. Лука готовится
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ILO. 28 april
Спасибо Михаил!
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