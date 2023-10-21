«Ак Барс» проведет церемонию в честь Михаила Глухова перед матчем с ЦСКА. Игрок завершил карьеру после 15 сезонов в КХЛ

«Ак Барс» официально объявил, что форвард Михаил Глухов завершил карьеру.

«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса»!

22 октября перед матчем с ЦСКА пройдет торжественная церемония, на которой мы еще раз скажем спасибо Мише за каждый матч, проведенный в « ». Ждем каждого болельщика!» – говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

перешел в казанский клуб по ходу сезона-2014/15 и выступал за него до завершения прошлого сезона. В 2018 году он выиграл в составе «Ак Барса».

Всего в регулярных чемпионатах он провел 580 матчей за 15 сезонов (также выступал за «Ладу», « » и «Атлант»), набрав 134 (55+79) очков при 459 минутах штрафа.

В плей-офф – 83 матча и 21 (14+7) балл.