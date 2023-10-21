«Ак Барс» проведет церемонию в честь Михаила Глухова перед матчем с ЦСКА. Игрок завершил карьеру после 15 сезонов в КХЛ
«Ак Барс» официально объявил, что форвард Михаил Глухов завершил карьеру.
«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса»!
22 октября перед матчем с ЦСКА пройдет торжественная церемония, на которой мы еще раз скажем спасибо Мише за каждый матч, проведенный в «Ак Барсе». Ждем каждого болельщика!» – говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Глухов перешел в казанский клуб по ходу сезона-2014/15 и выступал за него до завершения прошлого сезона. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел 580 матчей за 15 сезонов (также выступал за «Ладу», «Амур» и «Атлант»), набрав 134 (55+79) очков при 459 минутах штрафа.
В плей-офф – 83 матча и 21 (14+7) балл.
По хорошему стоило проводить и Билла сейчас. Уже будет ни столь красиво, но терпимо. Лука готовится