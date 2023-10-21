Защитник «Коламбуса» Веренски набрал 1+1 в 1-м матче после травмы колена

Теги травмы Коламбус НХЛ Зак Веренски Хоккей

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (3:1).

Это первые результативные действия американца в текущем чемпионате НХЛ. Он отличился после восстановления от ушиба четырехглавой мышцы правого колена, из-за которого пропустил два матча.

Всего в нынешней регулярке Веренски провел 2 игры.

В прошлом сезоне защитник принял участие только в 13 матчах за «Коламбус» из-за травмы плеча. Он перенес операцию в ноябре прошлого года.

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