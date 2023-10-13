Защитник «Коламбуса» Веренски получил травму колена в 1-м матче сезона. Он пропустил 69 игр в прошлой регулярке из-за проблем с плечом

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски получил травму колена в 1-м матче сезона.

26-летний американец столкнулся с форвардом «Филадельфии» Гарнетом Хэтэуэем в игре регулярного чемпионата.

Он покинул лед с помощью партнеров по команде. У игрока был выявлен ушиб четырехглавой мышцы правого колена.

Главный тренер «Блю Джекетс» Паскаль Венсан сказал, что не ожидает, что Веренски выбыл надолго. Хэтэуэй изначально получил большой штраф, но потом судьи выписали ему малый.

В прошлом сезоне Зак провел только 13 игр за «Коламбус» из-за травмы плеча. Защитник перенес операцию в ноябре прошлого года.