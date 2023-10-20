Тренер «Чикаго»: «Перри нейтрализовал Ривса. Он сказал, что Райан проиграл последние две драки. Кори забил победный гол – и кто оказался эффективнее?»
Люк Ричардсон заявил, что Кори Перри нейтрализовал Райана Ривса.
«Чикаго» победил «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В одном из эпизодов телекамеры показали Райана Ривса и Кори Перри, которые, находясь на своих скамейках запасных, обменивались высказываниями.
«В том матче одним из самых важных эпизодов Кори состоял в том, что он нейтрализовал Райана Ривса.
Перри кричал на него со скамейки запасных. Он сказал, что Ривс проиграл последние две драки.
Ривс спросил его: «И что ты собираешься сделать? Ты боишься меня». Кори ответил: «Я ни дня в жизни не боялся».
Молодые хоккеисты «Чикаго» услышали это, а затем увидели, как Кори выходил на лед, играл и боролся против Ривса и забил победный гол – так и кто оказался более эффективен в игре?» – сказал главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон.
Ривс считает, что Перри не станет с ним драться: «Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Кори никогда мне не нравился»
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