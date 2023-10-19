Ривс считает, что Перри не станет с ним драться: «Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Кори никогда мне не нравился»
Райан Ривс высказался о Кори Перри после их словесной перепалки.
Это произошло по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Чикаго» (1:4).
В одном из эпизодов телекамеры показали Райана Ривса и Кори Перри, которые, находясь на своих скамейках запасных, обменивались высказываниями.
Хоккеист «Торонто» рассказал, что ему Кори Перри никогда не нравился.
«Из-за того, как он разговаривает. Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Честно говоря, он никогда мне не нравился.
Такое ощущение, что у нас постоянно происходят какие-то стычки, когда мы играем друг против друга. У меня не так уж много симпатий к этому парню», – сказал Ривс.
На вопрос, может ли Перри сбросить краги для того, чтобы подраться, Ривс ответил: «Однозначно – нет».
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