Ривс считает, что Перри не станет с ним драться: «Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Кори никогда мне не нравился»

Теги Торонто Чикаго Кори Перри НХЛ Райан Ривс Хоккей

Райан Ривс высказался о Кори Перри после их словесной перепалки.

Это произошло по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Чикаго» (1:4).

В одном из эпизодов телекамеры показали Райана Ривса и Кори Перри, которые, находясь на своих скамейках запасных, обменивались высказываниями.

Хоккеист «Торонто» рассказал, что ему Кори Перри никогда не нравился.

«Из-за того, как он разговаривает. Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Честно говоря, он никогда мне не нравился.

Такое ощущение, что у нас постоянно происходят какие-то стычки, когда мы играем друг против друга. У меня не так уж много симпатий к этому парню», – сказал Ривс.

На вопрос, может ли Перри сбросить краги для того, чтобы подраться, Ривс ответил: «Однозначно – нет».

3 комментария

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Игрок777
Ему даже Дацюк по ноздрям нащелкал 😄
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Cbj Fan
Перри провокатор, если бы хотел, победил бы.
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zherebyatnikov
Ответ Игрок777
Ему даже Дацюк по ноздрям нащелкал 😄
Чего-то Павла неслышно в медийном пространстве, стройка видимо прёт...
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