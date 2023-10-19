Ривс считает, что Перри не станет с ним драться: «Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Кори никогда мне не нравился»

Райан Ривс высказался о Кори Перри после их словесной перепалки.

Это произошло по ходу матча регулярного чемпионата между « » и « » (1:4).

В одном из эпизодов телекамеры показали и , которые, находясь на своих скамейках запасных, обменивались высказываниями.

Хоккеист «Торонто» рассказал, что ему Кори Перри никогда не нравился.

«Из-за того, как он разговаривает. Ведет себя как крутой. Но он не крутой. Честно говоря, он никогда мне не нравился.

Такое ощущение, что у нас постоянно происходят какие-то стычки, когда мы играем друг против друга. У меня не так уж много симпатий к этому парню», – сказал Ривс.

На вопрос, может ли Перри сбросить краги для того, чтобы подраться, Ривс ответил: «Однозначно – нет».