Морис о Бобровском: «Он показал вратарскую игру элитного уровня в двух последних матчах»

Теги Торонто Флорида Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Торонто».

«В последних двух матчах он показал вратарскую игру элитного уровня.

Он вратарь-ветеран и он понял, что ему нужно было сделать шаг вперед.

Не то чтобы он не был хорош, но чтобы победить эту команду, нужно быть лучше среднего уровня», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков в игре против «Нью-Джерси» (4:3), 29 из 30 – в матче с «Торонто» (3:1).  

Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107), обогнав Ванбисбрука. У Луонго – 230

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4 комментария

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AminO2
Каждая победа - обновление национального рекорда.
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Сергей Комарков
Коим и является. Боб стена, не сдавать!
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rereg84
Чё за хрень он несёт?:) Ну в самом деле. И так понятно, что Боб элита, ей был, есть и останется. Как и Флери скажем. Ну вообще взлёт Флориды как команды связан с приходом Бобра, вот как хотите, так и крутите. Он вообще по всем показателям за эти 4 года в топе - матчи, победы, броски по воротам, отраженные броски, кроме % отраженных бросков.
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rereg84
Просто для понимания. Да появления Бобра во Флориде команда вышла за 18-ть лет 2 раза в ПО, последний раз в 15-16, а до того в 11-12. После с 19-20-ть - четыре подряд выхода.
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