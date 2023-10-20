Морис о Бобровском: «Он показал вратарскую игру элитного уровня в двух последних матчах»

Пол Морис оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Торонто».

«В последних двух матчах он показал вратарскую игру элитного уровня.

Он вратарь-ветеран и он понял, что ему нужно было сделать шаг вперед.

Не то чтобы он не был хорош, но чтобы победить эту команду, нужно быть лучше среднего уровня», – сказал главный тренер «Флориды» .

Голкипер «Флориды» отразил 31 из 34 бросков в игре против «Нью-Джерси» (4:3), 29 из 30 – в матче с « » (3:1).

Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107), обогнав Ванбисбрука. У Луонго – 230