Морис о Бобровском: «Он показал вратарскую игру элитного уровня в двух последних матчах»
Пол Морис оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Торонто».
«В последних двух матчах он показал вратарскую игру элитного уровня.
Он вратарь-ветеран и он понял, что ему нужно было сделать шаг вперед.
Не то чтобы он не был хорош, но чтобы победить эту команду, нужно быть лучше среднего уровня», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков в игре против «Нью-Джерси» (4:3), 29 из 30 – в матче с «Торонто» (3:1).
Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107), обогнав Ванбисбрука. У Луонго – 230
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