Назаров о словах Путина про отъезд молодежи: «Фамилии дельцов известны, многие – граждане недружественных стран, ворующие игроков»

Теги НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

«Тема очень актуальная. Я не удивлен, что на нее обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Фамилии этих дельцов в хоккейном мире давно известны, многие из них – граждане недружественных нам стран, не имеющие лицензии на работу в России и ворующие игроков.

Конечно, молодые таланты должны развиваться на родине и радовать своей игрой российских болельщиков», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Например гражданин Финляндии Роман Ротенберг?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NaGLiY
Толи дело в России. Защищаем игроков настолько, что даже в армии прятать от дельцов из недружественных стран приходится.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Религиозные суды, запрет на выезд спортсменов, вокруг одни враги - всё, товарищи. Это конец.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Огласите весь список, пожалуйста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Бакшеев
Первый пошел….ждем Фетисова, Третьяка и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий