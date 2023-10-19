Назаров о словах Путина про отъезд молодежи: «Фамилии дельцов известны, многие – граждане недружественных стран, ворующие игроков»
Андрей Назаров отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.
Президент РФ попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу.
«Тема очень актуальная. Я не удивлен, что на нее обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Фамилии этих дельцов в хоккейном мире давно известны, многие из них – граждане недружественных нам стран, не имеющие лицензии на работу в России и ворующие игроков.
Конечно, молодые таланты должны развиваться на родине и радовать своей игрой российских болельщиков», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»
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