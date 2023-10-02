Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»
Дело голкипера Ивана Федотова не будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ.
Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.
Иван Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
Конгресс ИИХФ пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.
«Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле.
ИИХФ не объявит о решении относительно новых санкций, это сделает дисциплинарный совет ИИХФ. Мы никуда не торопимся, наша позиция не изменилась, и мы будем отстаивать ее.
Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», – сказал Тардиф.
2 комментария