Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»

Дело голкипера Ивана Федотова не будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ.

Об этом сообщил президент организации .

Иван Федотов провел за уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Конгресс ИИХФ пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

«Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле.

ИИХФ не объявит о решении относительно новых санкций, это сделает дисциплинарный совет ИИХФ. Мы никуда не торопимся, наша позиция не изменилась, и мы будем отстаивать ее.

Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», – сказал Тардиф.