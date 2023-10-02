Люк Тардиф: «Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. О решении относительно новых санкций объявит дисциплинарный совет. Мы никуда не торопимся»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Дело голкипера Ивана Федотова не будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ.

Об этом сообщил президент организации Люк Тардиф.

Иван Федотов провел за ЦСКА уже 7 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Конгресс ИИХФ пройдет с 5 по 7 октября в Португалии.

«Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле.

ИИХФ не объявит о решении относительно новых санкций, это сделает дисциплинарный совет ИИХФ. Мы никуда не торопимся, наша позиция не изменилась, и мы будем отстаивать ее.

Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», – сказал Тардиф.

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2 комментария

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Mihamoscow
Можно уже переставать печать нытьё Тардифа , угрозы санкций и так далее …ФХР и КХЛ забили болт на эту организацию и его лицемерного руководителя и правильно 👍
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Аризона Койотис
Там, куда вас послали и куда вы пошли, и правда нет смысла торопиться. Сидите и медитируйте.
0
0
0
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