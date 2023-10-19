Боуи пропустил матч против «Металлурга». Тренер «Трактора» сказал: «У нас играют те, кто сильнее»

Теги Металлург Мг Алексей Заварухин КХЛ Мэдисон Боуи Трактор Хоккей

Мэдисон Боуи не прошел в состав «Трактора» на матч с «Металлургом».

Канадский хоккеист не принял участие в игре регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» победил со счетом 2:1.

– Почему не играл Мэдисон Боуи?

– У нас играют те, кто сильнее, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.

Защитник перешел в уральский клуб из минского «Динамо» в обмен на Роберта Хэмилтона.

Боуи набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 1» в 5 матчах в составе «Трактора».

1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Шило на мыло обменяли, что Хэмилтон, что Боуи два бревна.
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