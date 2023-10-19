Боуи пропустил матч против «Металлурга». Тренер «Трактора» сказал: «У нас играют те, кто сильнее»

Мэдисон Боуи не прошел в состав «Трактора» на матч с «Металлургом».

Канадский хоккеист не принял участие в игре регулярного чемпионата , в котором «Трактор» победил со счетом 2:1.

– Почему не играл ?

– У нас играют те, кто сильнее, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» .

Защитник перешел в уральский клуб из минского «Динамо» в обмен на Роберта Хэмилтона.

Боуи набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 1» в 5 матчах в составе «Трактора».