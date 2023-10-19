Разин об 1:2 от «Трактора»: «Металлург» проиграл в мелочах. Контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам»
Андрей Разин объяснил причины поражения от «Трактора».
«Металлург» уступил со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– К сожалению, проиграли в мелочах. Играли неплохо, особенно второй период. Было очень много моментов.
К сожалению, забили только один гол.
Третий период неплохо начали, контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам. «Трактор» – с победой.
– Хорошо сыграли в неравных составах. Забили в большинстве, отбились «3 на 5». Сказалась ли эта игра в неравных составах на том, что не смогли реализовать лишнего?
– Мы в меньшинстве не пропустили. В большинстве забили одну шайбу с одного розыгрыша.
У нас пятая игра на выезде. Мы старались распределить силы, поэтому на это валить не стоит.
Первый гол – техническая ошибка, второй – позиционная. Ничего страшного, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
1 комментарий