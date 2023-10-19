Разин об 1:2 от «Трактора»: «Металлург» проиграл в мелочах. Контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин объяснил причины поражения от «Трактора».

«Металлург» уступил со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– К сожалению, проиграли в мелочах. Играли неплохо, особенно второй период. Было очень много моментов.

К сожалению, забили только один гол.

Третий период неплохо начали, контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам. «Трактор» – с победой.

– Хорошо сыграли в неравных составах. Забили в большинстве, отбились «3 на 5». Сказалась ли эта игра в неравных составах на том, что не смогли реализовать лишнего?

– Мы в меньшинстве не пропустили. В большинстве забили одну шайбу с одного розыгрыша.

У нас пятая игра на выезде. Мы старались распределить силы, поэтому на это валить не стоит.

Первый гол – техническая ошибка, второй – позиционная. Ничего страшного, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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1 комментарий

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Stepan Moris
В сегодняшнем поражении страшного ничего нет. Страшное творится в обороне Металлурга. Ватный Пресс, такой же Яковлев, ну и феноменальные передачи Дронова! Последнему спасибо за первую пропущенную. А Набоков снова молорик, если бы не он….
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