«Трактор» обыграл «Металлург», уступая 0:1 после 2-го периода. Победный гол забил Кравцов – на 56:16

Теги Металлург Мг Трактор Алексей Заварухин видео КХЛ Владимир Ткачев Виталий Кравцов Хоккей

«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом».

Команда тренера Алексея Заварухина одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов «Трактор» уступал со счетом 0:1.

В третьем отрезке игры сначала форвард Владимир Ткачев сравнял результат в игре, а после этого на отметке 56:16 нападающий Виталий Кравцов стал автором победного гола.

«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции (31 балл), «Трактор» – на седьмой позиции (22 очка).

25 комментариев

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Анна
Матч класс была на арене. Всех с победой
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Анна
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Большое спасибо за очки
+4
0
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Сергей Нагорнов
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Да ну что за бред по подарок? В чем тогда было проблема в основное в ничью сгонять и разыграть три очка?
+3
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Анна
Ответ Болельщик МГ
Кто если не Металлург будет дарить подарки
Как не умели проигрывать достойно.
+7
-4
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Владимир
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Прям человеческое спасибо!!! Приходите ещё! Очки нам очень нужны!!
+2
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leon74
Трактор с волевой победой 🤠
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Евгений Дмитриев
Красавчики
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Владимир
Ответ Анна
Матч класс была на арене. Всех с победой
С победой
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leon74
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Это мы ещё поглядим кто останется за бортом.
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Огюст
Трактористы молодцы в равной борьбе добились своей неуступчивостью победы !
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Кирилл Абдалов
Красавчики. Вырвали победу!
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Анатолий С
молодцы всё классно
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Весс
Ответ Юра Збицкий
Радуйтейс халеве кто кроме Магнитогорска хозяевы ураа
Это просто, пусть останется здесь.
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Анатолий С
подтянутся лидеры с лазарета, наверстаем
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Алексей Варламов
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Разин обязан был поменять вратаря, тебе бы коленом в голову, !!!!
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Александр Буглеев
🤝👍✊🔥
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Анатолий Минин
Ответ Болельщик МГ
На игру надо смотреть не через фиолетовые очки! Команда в третьем периоде встала! Я совершенно не исключаю, что просто подарили Вам очки, потому что жалко Вас, а то в плей-офф вообще не попадёте
Всегда рады когда гости едут к нам с подарками👍👍👍
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Весс
Хорошо, хорошо было.
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