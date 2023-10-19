«Трактор» обыграл «Металлург», уступая 0:1 после 2-го периода. Победный гол забил Кравцов – на 56:16

«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом».

Команда тренера Алексея Заварухина одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата .

После двух периодов « » уступал со счетом 0:1.

В третьем отрезке игры сначала форвард сравнял результат в игре, а после этого на отметке 56:16 нападающий стал автором победного гола.

« » находится на первом месте в таблице Восточной конференции (31 балл), «Трактор» – на седьмой позиции (22 очка).