«Трактор» обыграл «Металлург», уступая 0:1 после 2-го периода. Победный гол забил Кравцов – на 56:16
«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом».
Команда тренера Алексея Заварухина одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов «Трактор» уступал со счетом 0:1.
В третьем отрезке игры сначала форвард Владимир Ткачев сравнял результат в игре, а после этого на отметке 56:16 нападающий Виталий Кравцов стал автором победного гола.
«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции (31 балл), «Трактор» – на седьмой позиции (22 очка).
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