Вайсфельд об удалении Прохоркина: «Атанасов вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности решения арбитров»
Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Николая Прохоркина в игре с «Торпедо».
Нападающий «Сибири» получил две минуты штрафа за подножку против форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
«Однозначно можно сказать только то, что в данном эпизоде есть нарушение. А степень наказания определяет только судья на площадке в зависимости от нескольких факторов.
Атанасов после этого эпизода вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности принятого арбитрами решения. Хотя, конечно, здесь есть варианты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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