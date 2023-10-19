Вайсфельд об удалении Прохоркина: «Атанасов вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности решения арбитров»

Теги Сибирь Торпедо судьи Леонид Вайсфельд видео КХЛ Николай Прохоркин Чемпионат.com Василий Атанасов Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Николая Прохоркина в игре с «Торпедо».

Нападающий «Сибири» получил две минуты штрафа за подножку против форварда «Торпедо» Василия Атанасова.

«Однозначно можно сказать только то, что в данном эпизоде есть нарушение. А степень наказания определяет только судья на площадке в зависимости от нескольких факторов.

Атанасов после этого эпизода вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности принятого арбитрами решения. Хотя, конечно, здесь есть варианты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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9 комментариев

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Johny D
Полная чушь. Атанасову просто повезло, а в следующий раз может уехать на годик с крестами. И вот чтобы следующего раза не было, надо наказывать сейчас за грязь, а не только по последствиям.
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region_74
Вайсфельда слушать это хоккей не уважать, абсалютно ангожированаыя личность, постоянно в этом убежаюсь, скользкий человек
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