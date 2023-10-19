Вайсфельд об удалении Прохоркина: «Атанасов вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности решения арбитров»

Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Николая Прохоркина в игре с «Торпедо».

Нападающий «Сибири» получил две минуты штрафа за подножку против форварда « » .

«Однозначно можно сказать только то, что в данном эпизоде есть нарушение. А степень наказания определяет только судья на площадке в зависимости от нескольких факторов.

Атанасов после этого эпизода вернулся на лед и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности принятого арбитрами решения. Хотя, конечно, здесь есть варианты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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