Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб, обойдя Рэя Бурка

Сидни Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб.

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Детройта» (3:6).

Теперь на его счету 1507 (553+954) очков в 1194 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

превзошел достижение (1506 баллов за «Бостон») и вышел на единоличное 6-е место в истории по очкам за один клуб.

На 5-м месте идет (1641 очко за «Колорадо»). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809 баллов за «Детройт»)