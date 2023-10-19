Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб, обойдя Рэя Бурка
Сидни Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб.
Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в матче против «Детройта» (3:6).
Теперь на его счету 1507 (553+954) очков в 1194 матчах в НХЛ за «Пингвинс».
Сидни Кросби превзошел достижение Рэя Бурка (1506 баллов за «Бостон») и вышел на единоличное 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб.
На 5-м месте идет Джо Сакик (1641 очко за «Колорадо»). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809 баллов за «Детройт»)
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