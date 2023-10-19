Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб, обойдя Рэя Бурка

Теги рейтинги Питтсбург Сидни Кросби Джо Сакик НХЛ Рэй Бурк Горди Хоу Хоккей

Сидни Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб.

Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в матче против «Детройта» (3:6).

Теперь на его счету 1507 (553+954) очков в 1194 матчах в НХЛ за «Пингвинс».

Сидни Кросби превзошел достижение Рэя Бурка (1506 баллов за «Бостон») и вышел на единоличное 6-е место в истории НХЛ по очкам за один клуб.

На 5-м месте идет Джо Сакик (1641 очко за «Колорадо»). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809 баллов за «Детройт»)

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3 комментария

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Алексей Матыгин
Сиду тока крепкого здоровья
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Artem15
должен года через 4 быть на 1 месте
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ZlomSpb
Ответ Artem15
должен года через 4 быть на 1 месте
Будет ли он играть 4 года, что у него по контракту? А так, да, если не будет травмироваться то может и обойти. Вообще конечно скоро целая эпоха закончится.
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