Якушев о «Спартаке»: «Хорошее начало сезона – заслуга тренеров. Они создали химию в коллективе»

Александр Якушев высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона.

18 октября «Спартак» выиграл 7-й матч подряд, установив новый рекорд клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошее начало сезона в первую очередь – заслуга тренерского штаба. Они создали химию в коллективе, ребята играют с большой самоотдачей. Ребята из разных команд и сразу сыгрались – это дорогого стоит, показывают красивую игру во всех компонентах, молодцы.

На длинной дистанции сохранять высокий уровень получается не у каждой команды, все попадают в определенную яму на каком-то этапе. Не исключено, что и «Спартак» может в нее попасть в какой-то момент.

Важно подвести команду к плей-офф в лучшей форме», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета « » .